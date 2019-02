RADET: Peste 250 de blocuri și imobile din Sectoarele 2 și 6, avariate In urma unor avarii la reteaua primara a fost intrerupta furnizarea apei calde pentru consum si a incalzirii miercuri dimineata. Repunerea in functiune este estimata pentru joi dimineata, la ora 8.00, in cazul cladirilor din Sectorul 2 si pentru miercuri noaptea, la ora 24.00, in cazul celor din Sectorul 6. In ce priveste Sectorul 2, este vorba despre cladiri situate pe: Sos. Pantelimon, str. Fantanica, Al. Cislau, str. Cristescu Dima, str. Magura Vulturilor, str. Elev Stefanescu, str. Ritmului, str. Avrig, str. Costache Conachi, str. Baicului, str. Tampa, Sos. Iancului, str. Lt. Stanescu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situația incalzirii din Capitala este una din ce in ce mai grava. O avarie la RADET afecteaza mai multe școli din Sectorul 2 al Capitalei, dar și zeci de blocuri din aceeași zona.In acest moment, 4 școli din Sectorul 2 au suspendat cursurile și au trimis copiii acasa, pentru ca in clase era…

- Inca o avarie majora la RADET, la nici doua saptamani de la o alta defecțiune a lasat fara caldura și apa calda mai bine de 50 de blocuri din sectorul 2 al Capitalei. In afara de acestea, alte patru cladiri se afla in aceasta situație. Utilitațile au fost oprite luni dimineața pentru remedierea avariei,…

- RADET anunta ca, din cauza unei avarii din Sectorul 2 al Capitalei, din zona Colentina - Doamna Ghica, mai multe blocuri si imobile au ramas fara apa calda si caldura. Echipele RADET lucreaza in regim continuu pentru remedierea in cel mai scurt timp a tuturor avariilor, mai precizeaza reprezentatii…

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: Brad DATA: 11.01.2019. INTERVAL ORAR: 09:00-15:00 STRAZI AFECTATE: Horia,Oituz, Zarandului(jumatate), Morii, Savesti, Doinei, Zefirului, Valea Brad(toata), Viata Noua, Mihai Eminescu, Frunza Verde. MOTIVUL:Avarie…

- Locuitorii a 20 de blocuri din sectorul Botanica al Capitalei au ramas fara caldura si apa calda la robinete. Potrivit reprezentantilor Termoelectrica, in jurul orei 14:30 s-a produs o avarie la o conducta termica cu diametrul de 250 mm.

- Pentru remedierea avariilor aparute in reteaua de termoficare, RADET Bucuresti a anuntat oprirea agentului termic in urmatoarele zone: 15 blocuri si 3 imobile, intre care si Scoala generala nr. 30, in zona Petricani si Lacul Tei, opt blocuri din zona Str. Vasile Goldis, 16 blocuri din zona Str. Armenis,…

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: BRAD DATA: 19.12.2018 INTERVAL ORAR: 09:00-12:00 STRAZI AFECTATE: Ardealului, Closca, Ecaterina Varga, Oituz, SP Florilor, Zarandului. MOTIVUL: Avarie bransament DN250mm pe str. Closca SC Apa Prod SA …

- 148 de imobile din Sectoarele 1,3,4,5 si 6 ale Capitalei au ramas, joi, fara apa calda si caldura, din cauza unor avarii in reteaua de termoficare, anunta RADET. RADET anunta ca avaria ar urma sa fie reparata pana joi, la ora 16.00, fiind afectati consumatorii din cartierele Drumul Taberei si Militari.…