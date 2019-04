RADET intră în faliment. Judecătorii au decis! Judecatorii au decis intrarea in faliment a companiei RADET. "Eu as fi vrut sa va dau o veste buna si nu una atat de proasta. Daca nu reusim suspendarea efectelor la Curtea de Apel, maine si luni, atunci, in termen de zece zile, toata activitatea se opreste, se ridica licentele si urmeaza ca serviciul public de energie termica sa fie preluat de Primarie. Vrem sa "mulțumim" pentru asta Ministerului Energiei, care a dat mandat expres celor de la ELCEN sa voteze pentru faliment, iar acest lucru s-a sustinut cu tarie in Adunarea creditorilor si in fata judecatorului daca primaria Bucurestiului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii au decis falimentul RADET, anunța Antena 3. Avocatul Gheorghe Piperea, administrator juridic la RADET, a confirmat informația, spunand ironic ca ar trebui sa-i mulțumim pentru asta Ministerului Energiei.„Trebuie sa mulțumim pentru asta, intre ghilimele, Ministerului Energiei,…

- Curtea de Apel Constanța a decis cu majoritate de voturi sa-și suspende activitatea timp de 30 de minute, in intervalul 12:00-12:30, pana la 1 martie. Adunarea Generala s-a intrunit la cererea a 32 de judecatori, in temeiul art. 50 alin. 3 din Legea nr. 304/2004. Totodata, judecatorii Curții de Apel…

- Administratia Firea se pregateste sa infiinteze doua noi companii municipale care sa preia activitatea de distributie a agentului termic de la RADET, al carei faliment este iminent. Asa cum Ziare.com v-a informat deja, atat ELCEN (societatea Ministerului Energiei care produce agent termic),…

- Electrocentrale București (ELCEN), producatorul de apa calda și caldura al Capitalei, asigura populația ca va furniza in continuare agent termic, chiar daca Regia Autonoma de Distribuție a Enegiei Termice (RADET) va intra in faliment, arata compania intr-un comunicat. "In eventualitatea intrarii in…

- Conform unui comunicat de presa al Biroului de presa al PMB, situația RADET-ului este falimentara: ”Am aflat de la reprezentanți ai Ministerului Energiei ca ELCEN, pe baza unui mandat validat de ANAF, principalul creditor al ELCEN, va solicita din nou, pe data de 22 februarie, prorogarea votului…

- Peste 500.000 de apartamente si 9.700 de institutii sociale: scoli, crese, gradinite, spitale sau cladiri din Bucuresti primesc apa calda si caldura prin reteaua centralizata a RADET, iar spectrul falimentului da frisoane reci locuitorilor. Indolenta, prostia şi nepriceperea edililor au aruncat…

- Fapta descrisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) in decizia de sanctionare a fostei sefe a NN Pensii, Raluca Tintoiu, nu intruneste elementele constitutive ale contraventiei prevazute de Legea nr 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. "Pe cale de consecinta…

- In data de 9 ianuarie, Ministerul Energiei i-a oferit mandat administratorului special al ELCEN, Alexandru Prepelita, sa ceara o noua amanare de 30 de zile a votului privind planul de reorganizare a regiei. RADET, prin adminsitratorul judiciar RomInsolv, cere Ministerului Energiei revocarea mandatului…