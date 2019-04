Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a decis, miercuri, intrarea in faliment a Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET), decizia fiind cu posibilitate de recurs.”SIERRA QUADRANT apreciaza ca falimentul RADET, deși ELCEN a solicitat in repetate randuri modificarea planului de reorganizare…

- Dupa ce Tribunalul Bucuresti a decis, miercuri, intrarea in faliment a RADET, principalul furnizor de apa calda si caldura in Capitala, Primaria condusa de Gabriela Firea a transmis un mesaj catre bucuresteni. Si anume ca “intreaga activitate a RADET va fi preluata, in cel mai scurt timp, de Compania…

- Primaria Capitalei anunța, dupa ce Tribunalul București a decis intrarea in faliment a RADET, ca intreaga activitatea va fi a fi preluata de Compania Municipala Termoenergetica, iar bucurestenii vor avea in continuare apa calda si caldura, la parametri optimi"Avand in vedere faptul ca Tribunalul…

- In urma materialelor de presa in care sunt citate declarații ale administratorului special al ELCEN cu privire la situația RADET, Primaria Capitalei face urmatoarele: PRECIZARI Distribuția apei calde, de la RADET catre populație, nu este afectata de actuala situație juridica a regiei Primaria Capitalei…

- Primaria Capitalei sustine ca procesul de furnizare a apei calde se desfasoara normal, fara a fi pus in pericol de actuala situatie juridica a RADET. "Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice are absolut toate facturile de la ELCEN in termen, nu exista factura a carei scadenta sa fie depasita.…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a facut un anunț important pentru toți locuitorii Bucureștiului. Regia Autonoma de Distribuție a Energiei Termice (RADET) va intra in faliment in aceasta saptamana. Firea le promite, insa, bucureștenilor ca nu vor avea de suferit in urma acestei decizii. In ședința…

- Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) intra in faliment, compania nou infiintata de Gabriela Firea, Energetica, se desfiinteaza, iar serviciul de distributie si furnizare a energiei termice din Bucuresti va fi asigurat de doua noi companii, Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti…