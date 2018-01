Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, deputatul Nicușor Dan a formulat o plangere catre Tribunalul București prin care cerea suspendarea Hotararii Consiliului General al Municipiului București din 19 decembrie care ar obliga folosire unui dispecerat pentru realizarea activitații de taximetrie. Dan a susținut ca aplicațiile pot…

- La numarul de telefon (021) 9524 veți putea sesiza cazurile de oameni fara adapost. Echipele mobile ii vor identifica si transporta catre centrele specializate. Numarul de telefon va fi funcțional de la inceputul anului viitor, dupa ce vor fi semnate toate protocoalele. Masura face parte din “Planul…

- Primaria Capitalei a semnat, joi, un memorandum cu o firma japoneza pentru modernizarea Sistemului Centralizat de Alimentare cu Energie Termica, potrivit anunțului facut de primarul general Gabriela Firea. Joi, primarul general al Capitalei a semnat, alaturi de Ministrul Energiei, Toma Petcu și președintele…

- Primarul general, Gabriela Firea, a semnat joi, alaturi de Ministrul Energiei, Toma Petcu și președintele firmei japoneze Itochu Corporation, Hiroyuki Tsubai, un Memorandum de Ințelegere privind crearea unui parteneriat cu scopul modernizarii Sistemului Centralizat de Alimentare cu Energie Termica (SACET)…

- ersoanele care iși acopera fața atunci cand se afla intr-o instituție de invațamant vor risca amenzi drastice, ce pot ajunge la cateva zeci de mii de lei. Masura, prezenta intr-un proiect de act normativ inregistrat recent la Camera Deputaților pentru dezbatere. Concret, proiectul de…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov intr-un dosar privind constituirea unui…

- Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public privind hotararea Tribunalului București nr. 7718/15.12.2017 conform careia „Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active ca neintemeiata. Admite cererea. Dispune anularea HCL Sector 4 nr. 59/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor…

- Amenajarea circuitului turistic pe lacurile Floreasca și Tei intarzie. Cel mai modern circuit turistic din țara ar fi trebuit sa fie gata luna aceasta, dar lucrarile au fost amanate. Pentru a treia oara. Potrivit unui proiect de hotarare ce urmeaza a fi discutat maine, in ședința Consiliului General…

- Alexandru Georgescu, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si comisarul-sef Radu Gavris, seful Serviciului Omoruri al Politiei Capitalei, vor explica, la Adevarul Live, incepand cu ora 13.00, despre modificarile propuse in Parlament la Codurilor Penale. Cat de mult afecteaza…

- Primaria Capitalei va achizitiona, intr-o prima etapa, 42 dintre cele 100 de autobuze electrice, „cu costuri minime si fara investitii si avize suplimentare”, pentru zona centrala a Bucurestiului, potrivit unui proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, studiu de fezabilitate,…

- "Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, transmite felicitari polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București care au reușit, in doar cateva ore, sa identifice persoana suspecta de savarșirea faptelor teribile din stațiile de metrou Costin Georgian și Dristor 1",…

- Update: Mai multe patrule de poliție au fost mobilizate, miercuri dimineața, la metroul din București, pentru a informa calatorii ca femeia suspectata ca a impins o tanara in fața trenului, aceasta din urma pierzandu-și viața, a fost reținuta de anchetatori. Polițiștii stau pe peroanele de la mai multe…

- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a trimis o recomandare catre scoli si gradinite sa nu desfasoare serbari sau alte manifestari culturare pe perioada celor trei zile de doliu national.

- La una din cele mai scumpe scoli private de la noi, elevii si parintii sunt tratati pe masura banilor platiti! Pentru o suma considerabila, elevi norocosi au sansa unei educatii exclusiviste dar si activitatile de recreere puse la dispozitie sunt pe masura. Nu e de mirare ca in preajma vacantei de iarna,…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare patru mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si 5 mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea unei infractiuni…

- "Impreuna cu domnii primari de sectoare am fost si ieri la sediul din Kiseleff si am avut o intalnire cu Liviu Dragnea. De asemenea, astazi am fost, la 10.30, impreuna, la o intalnire la Palatul Victoria cu prim-ministrul si viceprim-ministrul, iar astazi din nou la Camera Deputatilor. Si ieri, si…

- "A plecat dintre noi, dar spiritul Regelui Mihai va fi in continuare far calauzitor si reper moral pentru generatiile ce vor urma. Dat fiind faptul ca viata Regelui s-a suprapus, aproape integral, pe veacul scurs de la Marea Unire, si ca toata viata a militat fara ostenire pentru unitatea romanilor,…

- Primarul PSD al Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat ca decizia de a organiza un târg de Craciun în Piața Victoriei a fost luata la partid, motiv pentru care Gabriela Firea trebuia sprijnita. Chiar daca edilul a încercat de fapt sa o ajute pe Firea, afirmația lui Tudorache…

- Primaria Generala a Capitelei inchiriaza “echipament scenotehnic” pentru Parada Militara de 1 Decembrie in valoare de peste 130 de mii de lei. Contractul presupune și echipamente de transmisiuni TV prin satelit, contractate la prețuri supraevaluate, potrivit specialiștilor consultați de Libertatea.…

- Toader precizeaza ca este vorba despre Memorandum vizand situatia amplasamentului "Esplanada", in vederea dezvoltarii Cartierului Justitiei, in cadrul unui program de reconversie functionala. In vederea realizarii acestui obiectiv, Ministerul justitiei va prelua, in conditiile legii, terenul…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti (PTB) l-au reținut pe un barbat care a incercat sa determine mai multe persoane, promitandu-le ca le va da 5.000 de euro, sa ucida un barbat in varsta de 48 de ani. „Din actele de urmarire penala efectuate pana in prezent, a rezultat faptul ca,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat astazi, in deschiderea ședinței Consiliului General al Municipiului București ca au fost demarate deja procedurile pentru achiziționarea mai multor utilaje pentru topit zapada, fiind actualizate, totodata, planurile de intervenție pentru acest…

- RADET a anunțat luni ca facturile la incalzire pe luna octombrie au scazut cu peste 27% fața de aceeași perioada a anului trecut, adaugand ca prețul la energia termica nu va crește in aceasta iarna. "Prețul energiei termice livrate de RADET bucureștenilor nu va crește…

- ”Raportul administratorului special al RADET dovedeste cat de proasta a fost decizia bagarii in insolventa a companiei si cat de mare este dezinteresul Primariei Generale pentru a investi in refacerea si inlocuirea retelei invechite de distributie a energiei termice”, sustine Cristian Busoi, intr-un…

- Raportul administratorului special al RADET dovedește cat de proasta a fost decizia bagarii in insolvența a companiei și cat de mare este dezinteresul Primariei Generale pentru a investi in refacerea și inlocuirea rețelei invechite de distribuție a energiei termice.Pierderile au crescut in…

- Grupul infractional organizat care a comis fraudele de la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) s-a constituit inca din anul 2014, potrivit referatului prin care procurorii DNA au cerut arestarea preventiva pentru 16 persoane.Situatia privind activitatile infractionale…

- Grupul infracțional organizat care a comis fraudele de la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului București (CASMB) s-a constituit inca din anul 2014, potrivit referatului prin care procurorii DNA au cerut arestarea preventiva pentru 16 persoane. Situația privind activitațile…

- Curtea de Apel il obliga pe Negoița sa-i plateasca lui Barboianu suma de 6.000 de euro. Plus cheltuieli de judecata. Litigiul dintre patronul ”cainilor” și fostul sau fundaș dreapta a ajuns la Curtea de Apel București, care a tranșat cazul (dupa un meci Dinamo – Steaua, Negoița l-a acuzat pe Barboianu…

- Judecatoria Sectorului 4 a decis eliberarea din inchisoare a lui Dan Diaconescu Judecatoria Sectorului 4 a decis, vineri, sa il elibereze conditionat pe Dan Diaconescu, dupa ce acesta a ispasit doi ani si jumatate din pedeapsa de cinci ani si sase luni de inchisoare cu executare, primita in dosarul…

- „Admite propunerea de liberare conditionata privind pe petentul condamnat Diaconescu Cristian Dan. Dispune liberarea conditionata a condamnatului de sub puterea mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr.1881/2015 emis de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in baza sentintei penale nr. 1186/2013”,…

- "Primaria Capitalei și RADET resping categoric posibilitatea existenței unor probleme in ceea ce privește furnizarea agentului termic catre bucureșteni. De asemenea, afirmațiile potrivit carora lipsa investițiilor ar putea duce la inchiderea unei parți din RADET sunt complet eronate și menite sa…

- Tribunalul Bucuresti a respins actiune formulata de consilierii generali USR impotriva Municipiului Bucuresti, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si SC Ciclop SA, prin care s-a solicitat suspendarea hotararilor de infiintare a celor 22 de companii municipale, anunta Primaria Capitalei. Decizia…

- Opt perchezitii domiciliare sunt desfasurate joi dimineata in Bucuresti si judetul Ilfov de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune…

- Managerii unitaților de invațamant nu mai pot amplasa automate de cafea pe coridoare. Masura a fost impusa de Ministerul Educației, in urma sesizarii facute de Federația Naționala a Asociațiilor de Parinți, potrivit careia copiii au acces sa consume cafea și ...