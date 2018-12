Stiri pe aceeasi tema

- Locatarii din zeci de blocuri din Capitala stau in frig și fara apa calda din cauza unei conducte RADET care s-a spart din nou. Este cea de-a patra avarie RADET de la lasarea frigului. Reprezentantii Regiei spun ca teava care tot cedeaza trebuia inlocuita de 25 de ani.

- In sectoarele 2 si 3 din Capitala zeci de blocuri au ramas fara apa calda si caldura din cauza unei avarii la o retea principala. "In cursul zilei de ieri (sambata - n.r.) a avut loc o avarie la magistrala 2, care alimenteaza cu energie termica aproximativ 30% din municipiul Bucuresti. (...)…

- Administratorul special RADET, Alexandru Burghiu, afirma ca bucurestenii afectati de avaria la o retea principala vor avea din nou apa calda si caldura, pana cel tarziu duminica seara, informeaza...

- Mai multi angajati de la CET Progresu, CET Sud si CET Grozavesti refuza sa intre la lucru, miercuri la amiaza, protestand fata de salariile mici. Asta inseamna ca bucurestenii vor avea de suferit, riscand sa ramana fara caldura si apa calda, daca oamenii nu sunt convinsi sa inceapa munca.…

- Mai multe zone din sectoarele 2 si 3 ale Capitalei nu au apa calda si caldura, incepand de luni, 17 decembrie, din cauza unei avarii aparute la Magistrala 2 a Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET), potrivit unui comunicat emis de...

- Cu toate ca Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) si Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) se afla in procedura de insolventa, cu datorii istorice de miliarde care cresc in continuare, riscul de intrare in faliment bate la usa, iar infrastructura este in stare avansata de degradare,…