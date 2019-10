Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va menține și in Capitala deosebit de rece pentru aceasta perioada din an, cu temperaturi maxime de 13-15 grade Celsius și cu intervale de ploaie slaba mai ales duminica, anunța Administrația Naționala de Meteorologie, intr-o prognoza speciala pentru București, relateaza mediafax.Pana…

- Aerul polar care cuprinde Romania va aduce schimbari drastice in Capitala in privința vremii, astfel ca in doar 24 de ore, temperaturile ajung de la 30 de grade Celsius la doar 8 grade, anunța ANM, care a emis o prognoza meteo speciala pentru București.

- Miercuri, 18 septembrie, vremea se va raci atat in Capitala cat și in alte zone din țara. Pe timpul zilei, in București vor fi cel mult 28 de grade Celsius, iar pe timpul nopții temperaturile scad simțitor, pana la minim 8 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros si se vor semnala ploi in general slabe…

- Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) Bucuresti, societate in pragul falimentului, a efectuat un studiu comparativ intre costurile incalzirii in sistem centralizat si cele cu o centrala termica, in contextul in care din ce in ce mai multi oameni se debranseaza.

- Vremea in București, marți, 13 august va fi una deosebit de greu de suportat. Meteorologii anunța o noua zi caniculara, cu maxime de pana la 35 de grade. Disconfortul termic se va simți pe toata durata zilei, iar la soare, temperaturile resimțite vor fi chiar de peste 40 de grade Celsius.

- Meteorologii anunța canicula in București pentru urmatoarele patru zile. Intr-o prognoza speciala pentru Capitala se arata ca valul de caldura va persista și se va intensifica indeosebi in cursul zilelor de luni și marți. In cursul zilelor de luni (12 august) și marți (13 august) disconfortul termic…

- Val de caldura tropicala in București și in mai multe zone din țara, anunța meteorologii pentru urmatoarele zile. Aerul va devein irespirabil, in special in a doua parte a zilei de duminica. Meteorologii anunța pentru Capitala temperaturi care vor atinge 34 de grade Celsius la umbra, iar in sud-estul…

- Vremea in București, marți, 16 iulie va fi una extrem de capricioasa. Instabilitatea atmosferica se menține in Capitala, iar maximele nu vor depași 24 de grade Celsius. Mai mult, se vor inregistra, de asemenea, furtuni.