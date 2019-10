RADET, anunț important pentru bucureșteni. Când va da drumul la căldură RADET Bucuresti anunta ca vor incepe probele la cald pentru consumatorii de tip urban din Capitala, avand in vedere prognoza meteo care anunta temperaturi in scadere pentru zilele urmatoare. Probele incep din noaptea de 27 spre 28 octombrie 2019, ora 23:00, precizeaza RADET intr-un comunicat de presa. “Furnizarea agentului termic pentru incalzire va fi facuta The post RADET, anunț important pentru bucureșteni. Cand va da drumul la caldura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

