Posibil concert Tudor Gheorghe si Orchestra Concertino din Chisinau in Baia Mare

In luna noiembrie, in Municipiul Baia Mare ar putea avea loc un concert in cadrul caruia vor canta Tudor Gheorghe si Orchestra Concertino din Chisinau. Totul depinde de votul consilierilor locali din sedinta extraordinara de astazi. Vezi mai… [citeste mai departe]