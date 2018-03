Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta schimbarea radicala a vremii Foto: Arhiva / Cristiana Sabau. Administratia Nationala de Meteorologie anunta o racire semnificativa a vremii în urmatoarele doua zile. Doua atentionari cod galben au fost emise astazi si vizeaza scaderi ale temperaturii si cu 15 grade…

- Temperaturi scazute in București, in weekend-ul 17-18 martie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis miercuri, 14 martie, o avertizare de vremea rea, incepand de sambata seara. Un nou val de aer polar va aduce temperaturi negative in acest weekend. Astfel, incepand de sambata, 17…

- Prognoza meteo pentru intervalul 5-7 martie. Meteorologi au emis prognoza meteo pentru acest inceput de saptamana, mai precis, in urmatoarele zile. Astfel, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) ofera o estimare a evolutiei valorilor termice si a precipitatiilor, pentru perioada 5-7 martie. Luni,…

- Meteorologii anunța ca va fi polei în majoritatea zonelor țarii, în weekend, dar ca temperaturile vor crește ușor în partea de sud, comparativ cu zilele anterioare. În Capitala va fi înnorat, precipitații mixte, iar temperaturile variaza între 4 și -9 grade. "Pe…

- Potrivit prognozei meteorologilor, in Bucuresti, in urmatoarele trei zile, se anunta polei si precipitatii slabe, mai intai sub forma de ninsoare, iar ulterior de lapovita si ploaie, Potrivit meteorologilor, in intervalul 2 martie, ora 8:00 - 3 martie, ora 8:00, desi valorile de temperatura vor fi…

- Deși calendaristic, 1 Martie este prima zi de primavara, trecerea oficiala la primavara s-a facut, in municipiul Brasov, cu temperatura minima de minus 11 grade Celsius, potrivit meteorologului Nicolae Rusan, din cadrul Centrului Meteorologic Regional „Transilvania Sud” Sibiu, citat de MyTex. La Fundata,…

- Tipul mesajului : Atenționare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 01-03-2018 Ora : 14:30 Nr. mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții. Fenomene : conform textelor; Mesaj : …

- Miercuri seara, la ora 23, au expirat codurile de ninsori și viscol, dar a ramas în vigoare și chiar a fost prelungita avertizarea de ger cumplit. Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat, miercuri, informarile meteo, valabile pentru mai multe județe din țara. Potrivit ANM, valul…

- ”In Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, gerul va fi persistent in cea mai mare parte a intervalului, iar valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada. Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre -12 si -6 grade, iar cele minime se…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit Codul Galben si Codul Portocaliu de frig, sub incidenta caruia se afla și judetul Brasov. Astfel, pana pe 2 martie, orele 20.00 a mai fost emis un Cod Portocaliu de vreme rea. Acesta vizeaza Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și…

- Meteorologii au prelungit pana pe 2 martie avertizarile Cod galben si Cod portocaliu de ger valabile la nivelul intregii tari. Prognoza arata ca pana pe 2 martie, ora 20:00, va fi Cod portocaliu de temperaturi extrem de scazute in 29 de judete, inclusiv Municipiul Bucuresti. Gerul va fi persistent,…

- Meteorologii de la ANM au emis noi avertismente de tip cod galben și portocaliu de ger, care afecteaza întreaga suprafața a țarii.COD GALBEN -Interval de valabilitate: 28 februarie, ora 11.00 – 02 martie, ora 20.00Valul de frig va persista și se va intensifica…

- Meteorologii au prelungit avertizarea privind codul portocaliu de ger in Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea. Temperaturile minime se vor incadra intre minus 22 si minus 12 grade. Valul de frig din toata tara se mentine pana vineri la ora 20.00. 27 de judete si Capitala se afla…

- Potrivit meteorologilor, in intervalul 26 februarie, ora 03 – 01 martie, ora 10 vor fi inregistrate temperaturi foarte scazute, atat noaptea, cat și ziua. Zone afectate: Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea; In Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea valul…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- Show-ul “Ie, Romanie” incepe joi, 1 martie, și vineri, 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1 și va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase și harnice și oameni talentați din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Oltenia,…

- Show-ul „Ie, Romanie“ incepe joi, 1 martie, si continua vineri, 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1. Emisiunea va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase si harnice si oameni talentati din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramures, Bucovina, Transilvania,…

- Show-ul “Ie, Romanie” incepe joi, 1 martie, și vineri, 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1 și va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase și harnice și oameni talentați din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Oltenia,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, in urmatoarele zile, in Bucuresti, temperaturile vor scadea pana la -15 grade pe timpul zilei si pana la -20 de grade noaptea, urmand ca de marti dupa-amiaza sa ramana in vigoare codul portocaliu de ger. "Temperaturi vor fi…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben de ger valabila si pentru judetul Prahova. Interval de valabilitate: 26 februarie, ora 03 – 01 martie, ora 10. In Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea valul de frig se va intensifica, gerul va fi persistent…

- Meteorologii au emis un Cod Portocaliu de frig, in urmatoarele zile, valabil in peste jumatate de tara, care vizeaza și județul Brașov. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in interval 26 februarie, ora 03.00 – 01 martie, ora 10.00, vor fi temperaturi foarte scazute, atat noaptea,…

- Primavara incepe cu cel mai sever episod de ger din acest an. Valul de aer rece care loveste aproape toata tara este adus de un vartej ce aduce temperaturi artice. „Masa de aer comasata deasupra polului, masa de aer foarte rece, tranziteaza catre latitudini mai sudice”, a explicat Gabriela Bancila,…

- Cod galben de ger incepand de duminica; de luni va intra in vigoare un cod portocaliu de ger in Eveniment / In intervalul 25 februarie, ora 06.00 – 01 martie, ora 10.00, intreaga țara se va afla sub atenționare de cod galben de frig, informaza reprezentanții ANM. Valul de frig va cuprinde…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un COD PORTOCALIU de temperaturi foarte scazute, atat noaptea, cat si ziua. Intervalul de valabilitate al acestei avertizari meteorlogice este de luni, 26 februarie 2018, ora 03.00 – joi, 01 martie 2018, ora 10.00. Temperaturile maxime vor fi frecvent intre…

- ANM a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol pentru perioada 26 februarie – 1 martie, perioada in care temperaturile vor fi foarte scazute, ajungand chiar la -22 de grade. Codul portocaliu de ninsori și viscol este valabil pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, in perioada…

- Termometrele vor arata chiar si -20 de grade, iar innorarile accentuate vor persista si se vor semnala precipitatii pe arii extinse, conform prognozei meteo pentru sambata și duminica data publicitații de ANM. Cerul va fi variabil sambata in vest si nord-vest, iar in restul teritoriului innorarile accentuate…

- Prognoza meteo pentru intervalul 23-25 februarie, data publicitații de ANM, arata ca vremea va fi in general inchisa, cu precipitații in aproape toata țara, atat sub forma de ninsoare, cat și de ploi. In perioada 23025 februarie vremea va fi inchisa, se vor semnala precipitatii, mai ales spre seara…

- Ploi și ninsori. Prognoza pentru urmatoarele doua saptamani Temperaturile vor creste, in unele zone ale tarii, si vor atinge chiar 7-8 grade Celsius in Banat, in Muntenia si in Crisana, in urmatoarele doua saptamani, insa in mai multe zone sunt anuntate ploi, conform prognozei Administratiei…

- Noi avertizari meteo la inceput de saptamana, in mai multe zone din țara. Meteorologii au emis cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete din Romania. Astfel, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 10:00, se vor afla sub avertizare cod galben de ceata, ce determina…

- Valorile termice vor continua sa scada si se vor situa in jurul normelor perioadei, in cea mai mare parte a țarii, informeaza ANM. LUNI Cerul va avea innorari temporare si doar pe arii restranse vor fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare, indeosebi in nord, centru si la munte. Vantul…

- Meteorologii anunța un sfârșit de saptamâna frumos, cu vreme calda, temperatura prognozata urmând sa ajunga la 12 grade astazi, ceea ce înseamna cu 5-6 grade mai mult decât normalul perioadei. Totuși, diminețile și serile vor fi reci. De mâine, însa, temperaturile…

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire accentuata in toata tara, iar marti temperaturile pot urca pana la 11-12 grade in zona Timisoarei si chiar pana la 14-15 grade in sudul teritoriului. Duminica, vremea va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil, cu innorari in vestul, centrul si nordul…

- NEWS ALERT Ger in Transilvania la noapte. Temperaturi de pana la minus 20 de grade In noaptea de miercuri spre joi se vor inregistra minus 23 de grade in estul Transilvaniei, asta dupa ce, in noaptea de marti spre miercuri temperaturile au ajuns la minus 21 de grade in Radauti. De asemenea, in Bucuresti…

- Vremea va fi rece pentru aceasta data, in regiunile sudice, estice si partial cele centrale, local, geroasa in primele ore ale intervalului si noaptea potrivit ANM. MIERCURI In restul teritoriului, valorile termice se vor situa in jurul normelor climatologice specifice perioadei. Temperaturile maxime…

- PROGNOZA METEO 23 ianuarie, ORA 20 - 24 ianuarie, ORA 08 IN TARA Vremea va fi rece pentru aceasta data, chiar geroasa spre sfarșitul nopții in cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, iar izolat și in restul teritoriului. Temperaturile minime se vor situa intre -16 și -6 grade, mai scazute…

- Specialiștii ANM au anunțat ca, deși in urmatoarea perioada vremea se incalzește neobișnuit de mult, la noapte gerul va pune stapanire pe mai multe zone din țara. Prognoza meteo emisa de meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani a fost una favorabila, anunandu-se temperaturi de primavara. Cu toate…

- Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru februarie – aprilie 2018. Vom avea parte de temperaturi mai ridicate decat in mod normal, in lunile februarie și martie, și de temperaturi mai scazute, in luna aprilie, potrivit Agerpres . Potrivit ANM, lunile februarie si martie vor fi caracterizate de…

- Avertismentul meteo emis de Adminstrația Naționala de Meteorologie este valabil in intervalul 15 ianuarie, ora 20 – 17 ianuarie, ora 20. Potrivit acestuia, in cursul nopții de luni spre marți (15/16 ianuarie) și in primele ore ale zilei de marți (16 ianuarie) pe arii relativ extinse…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare meteo de ninsori, lapovita, ploi si vant puternic in intreaga tara, valabila pana miercuri seara, transmite AGERPRES . Potrivit meteorologilor, intervalul 15 ianuarie, ora 20:00 – 17 ianuarie, ora 20:00 va debuta in cursul noptii…

- De astazi, de la ora 20:00, pana miercuri, 17 ianuarie, la ora 20:00, este in vigoare o informare meteo de precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte. INFORMAREA ANM DE NINSORI ”In cursul nopții de luni spre…

- Zapezile, gerul extrem, viscolul și poleiul întârzie sa își faca apariția, deși suntem la jumatatea iernii. Prognoza meteo pentru lunile ianuarie, februarie și martie indica temperaturi apropiate de normalul perioadei, potrivit prognozei de specialitate pentru urmatoarele trei luni,…

- In Moldova, Muntenia și Oltenia temperaturile vor fi mai apropiate de mediile climatologice ale perioadei; maximele se vor incadra intre 0 grade in nordul Moldovei și 11... 12 grade in Dealurile Crișanei.

- Primele zile ale anului 2018 vin cu vreme neobisnuit de calda pentru data din calendar. Cerul va fi mai mult noros si sunt posibile ploi slabe. Luni, in prima zi a lui 2018, vremea se va incalzi, iar temperaturile vor fi cu mult mai ridicate decat mediile climatologice specifice datei. Maximele se vor…

- Vremea va fi rece sambata, dar ultima zi din an va aduce o usoara incalzire, cu temperaturi de pana la 10 grade in sudul tarii pe timpul zilei si ploi de scurta durata in centrul si nordul tarii, in timp ce, in noaptea dintre ani, minimele vor cobori sub 0 grade doar in zonele montane. In Bucuresti,…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 – 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, pentru AGERPRES , meteorologul de serviciu in…

- Vremea se va mentine relativ calda in aceste zile. Joi, cel mai cald va fi in Dobrogea, unde maximele vor ajunge la 16 grade Celsius. Termometrele vor arata 14 grade in Crisana, Oltenia si Muntenia, iar 13 grade in Banat. In Moldova si Transilvania, temperaturile maxime pot ajunge pana la 12 grade Celsius.…

- ANM: Iarna va incepe sa-si faca simtita prezenta abia de anul viitor Foto: pixabay.com Vremea în minivacanța de Craciun a fost deosebit de calda, iar întrebarea care se pune acum este daca de Revelion timpul va ține din nou cu cei care își doresc zile la fel de frumoase.…

- Valorile termice vor continua sa creasca, cu precadere în regiunile extracarpatice, unde vremea va deveni mult mai calda decât în mod normal pentru aceasta data, informeaza ANM. ASTAZI. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general, între 5 și 15 grade, iar cele…

- PROGNOZA METEO IN TARA. Cerul va fi mai mult acoperit in nordul, centrul si partial in vestul tarii si va avea innorari trecatoare in rest. Va ninge slab in Maramures, local in Transilvania, jumatatea nordica a Moldovei si in zonele montane, pe arii restranse in Banat si doar cu totul izolat in celelalte…

- Vremea va fi anormal de rece in urmatoarele zile, avertizeaza meteorologii. Ne așteapta temperaturi negative in toate regiunile țarii, cu pana la minus 11 grade Celsius. Vremea se menține rece, mai ales dimineața și noaptea. În nord-vestul, nordul și centrul țarii, cerul va fi mai mult acoperit…