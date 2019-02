Rachetele rusești pot lovi America în cinci minute In cadrul reportajului, televiziunea de stat ruseasca a enumerat instalațiile militare americane pe care Moscova le-ar putea viza in cazul unei greve nucleare și a declarat ca o racheta hipersonica pe care Rusia o dezvolta ar putea sa le loveasca in mai puțin de cinci minute. Obiectivele enumerat au inclus Pentagonul și cladirea prezidențiala din Camp David, Maryland. Reportajul a fost difuzat duminica seara, la cateva zile dupa ce președintele Vladimir Putin a declarat ca Moscova era pregatita militar pentru o criza de tip "rachete cubaneze" daca Statele Unite doresc una. Specialiștii catalogheaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

