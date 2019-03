Stiri pe aceeasi tema

- Rachetele hipersonice rusesti nu ameninta Luxemburgul, avand in vedere ca sunt de mare precizie si sigure, iar Rusia incearca sa se doteze cu cel mai modern armament nu pentru a ataca pe cineva, a asigurat...

- Declaratia a fost facuta in avanpremiera vizitei pe care o va efectua in Bulgaria premierul rus Dmitri Medvedev, in perioada 4-5 martie. "Acum vedem o atitudine constructiva a actualului Guvern bulgar, care intentioneaza sa relanseze proiectul centralei nucleare de la Belene, iar compania rusa este…

- Ambasadorul american la Luxemburg Randy Evans a indemnat Marele Ducat sa exercite presiuni asupra Rusiei pentru ca ”sa paraseasca Crimeea”, inaintea vizitei oficiale, marti, a premierului rus Dmitri Medvedev in Luxemburg, relateaza AFP preluata de news.ro.”Luxemburgul se afla in momentul perfect,…

- Momente extrem de tensionate in plan diplomatic dupa ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat ca țara sa este pregatita militar pentru o noua criza! Americanii au primit un avertisment cat se poate de serios și mulți se tem ca astfel ar putea sa inceapa un razboi cumplit!

- Eșecul Tratatului INF (privind Forțele Nucleare Intermediare) a provocat ingrijorare in Europa cu privire la o posibila cursa a inarmarilor, temeri pe care Rusia a incercat sa le foloseasca din plin in ultimele saptamani, atunci cand vorbea despre nevinovația sa și acuza SUA de incalcarea acordului…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si...

- Statele Unite se vor retrage din Tratatul Fortelor Intermediare in termen de sase luni. Anuntul oficial a fost facut de secretarul de Stat american, Mike Pompeo, cu doar o zi inainte de expirarea ultimatumului dat Rusiei sa revina la respectarea Acordului si sa distruga ultima

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO: Rusia detine un nou tip de racheta incalcand astfel tratatul (Fortelor Nucleare Intermediare, n.r.). Aceasta racheta, SSC-8 este capabila sa transporte focos nuclear, e dificil de reperat si poate lovi orase europene. La reuniunea ministrilor de Externe…