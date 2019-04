Rachete antigrindină pentru protejarea culturilor agricole "Avem la ora actuala zece puncte de lansare a rachetelor antigrindina operative, opt in Vrancea si doua in Galati. Studiul de fezabilitate prevede 20 de puncte de lansare a rachetelor antigrindina, din care 12 in Vrancea si opt in Galati. In acest an, Guvernul a alocat suma de 7,6 milioane de lei pentru constructia altor 10 puncte de lansare a rachetelor antigrindina", a declarat, pentru Agerpres, Ion Marin. Potrivit acestuia, anul trecut, din cele zece puncte de lansare a rachetelor s-au tras, in perioada 15 aprilie- 15 octombrie, 536 de rachete pentru combaterea norilor care au nuclee… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

