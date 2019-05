Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al CJ Olt, o intalnire tehnica de lucru privind racordarea unor localitati la gaze naturale sau extinderea retelei existente de transport gaze a avut loc la sediul institutiei, cu participarea reprezentantilor unitatilor administrativ-teritoriale din judet si a unor reprezentanti…

- Incidentul aviatic petrecut duminica pe Aeroportul Sheremetyevo din Moscova, soldat cu 13 morți, i-a ingrozit pe toți cei aflați in acel moment in aerogara. Un corespondent al Russia Today care a asistat la tragedia de pe pista aeroportului rusesc a povestit ca imaginile erau pur și simplu apocaliptice.…

- Directorul FBI, Christopher Wray, a declarat ca se asteapta ca Rusia sa faca o tinta din viitoarele alegeri prezidentiale din 2020 din SUA, prin campanii pe retelele sociale, si a denuntat spionajul economic intens practicat de China, transmite AFP. 'Ceea ce a continuat aproape la fel de intens…

- William Barr a anunțat, joi, intr-o conferința de presa ca va publica raportul procurorului special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016 și iși susține concluziile ca nu exista dovezi potrivit carora Trump este vinovat de obstrucționarea justiției sau…

- Este momentul sa las pe altcineva sa conduca noua etapa de dezvoltare a companiei.", a transmis Mangalagiu. La randul sau, viitorul director general a mentionat faptul ca: „Suntem onorati de increderea ce ne-a acordat-o noul proprietar si avem credinta ca impreuna vom reusi adaptarea la valorile si…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 4 martie, prognoza meteo pentru perioada 4-17 martie. Astfel, in urmatoarele doua saptamani, vremea se va incalzi considerabil, cu valori termice de primavara adevarata. Temperaturile maxime vor ajunge și la 21 de grade Celsius, iar precipitațiile…

- Vremea rea continua și duminica. Meteorologii anunța ploi în majoritatea regiunilor, lapovița și ninsori în zonele montane. Temperaturile scad, iar regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de cele climatologic specifice datei. Conform Administrației Naționale de Meteorologie(ANM),…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, aflati in inspectie joi pe santierele loturilor 1 si 2 ale autostrazii Sebes-Turda, au sustinut ca, pana la finele acestui an, vor fi dati in trafic…