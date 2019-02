Vladimir Putin a amenințat cu ”lovituri” in cazul in care in Europa vor fi dislocate rachete americane. Rusia se bazeaza in acest moment pe racheta hipersonica Zircon, racheta pentru care experții ruși spun ca „nu exista aparare”.

In tot acest context, media din Rusia a publicat cinci obiective de pe teritoriul Statelor Unite care ar putea deveni ținte pentru rachetele Zircon.

CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA MAI MULTE DESPRE RACHETA RUSESCA HIPERSONICA ZIRCON ȘI CARE SUNT CELE CINCI OBIECTIVE DE PE TERITORIUL SUA PE CARE RUȘII LE-AR ȚINTI