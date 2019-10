Racheta miliardarului Elon Musk este cel mai mare vehicul spațial de până acum Compania SpaceX, fondata de miliardarul Elon Musk, construiește racheta Starship, cu care iși propune sa duca oameni pe Luna și pe Marte. Doua prototipuri ale rachetei au fost construite intr-o baza din Texas. Acestea se numesc Starhopper și Starship Mark 1 și potrivit declarației lui Elon Musk, navele vor avea o inalțime de 118 metri și o grosime de 9 metri. Aceasta este cea mai mare racheta spațiala care este construita in prezent, relateaza Business Insider. Dimensiunile noii rachete construite de Musk depașesc pe cele ale rachetei folosite la expediția Apollo 11, care a trimis oameni pe Luna.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

