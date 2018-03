Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU a condamnat, miercuri, atacurile cu racheta lansate de catre rebelii huthi din Yemen impotriva Arabiei Saudite, atragand atentia ca astfel de atacuri amplifica tensiunile din regiune, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministerul Afacerilor Externe condamna in cei mai fermi termeni atacurile cu rachete balistice asupra teritoriului saudit, care au avut loc duminica si luni si care s-a soldat cu victime si cu distrugeri materiale. Intr-un comunicat MAE respinge categoric orice forma de violenta si isi exprima profunda…

- Salva de sapte rachete trase de catre rebelii houthi din Yemen asupra Arabiei Saudite ''poate constitui o crima de razboi'', a estimat luni organizatia neguvernamentala Amnesty International, relateaza AFP. ''Lansarea de atacuri fara discriminare este interzisa de catre dreptul…

- Forțele saudite au interceptat duminica seara o racheta, chiar deasupra capitalei Riyadh. Se pare ca este vorba de un atac al rebelilor Huthi, la fix trei ani dupa inceputul intervenției coaliției militare conduse de saudiți in Yemen.

- Forțele Arabiei Saudita susțin ca au reușit duminica sa intercepteze șapte rachete balistice lansate din Yemen de catre rebelii houthi. Interceptarile au fost facute cu rachete Patriot, iar presa internaționala scrie ca atacul s-a soldat cu moartea unei persoane, dar și cu fragmente din rachete cazute…

- Una dintre rachete lansata de rebelii huthi din Yemen a vizat aeroportul international din apropierea capitalei saudite, insa aceasta a fost interceptata de sistemele de aparare ale Arabiei Saudite. Turki al-Malki, colonel al Armatei saudite, a precizat ca alti doi egipteni au fost raniti…

- Arabia Saudita a interceptat, luni, o racheta deasupra capitalei Riad lansata de catre rebelii huthi din Yemen ce viza aeroportul international din apropierea capitalei saudite, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Donald Trump condamna atacul din sudul Franței. Președintele SUA, Donald Trump, a transmis pe Twitter sprijinul pentru victimele atacului sangeros din sudul Franței, in care patru persoane și-au pierdut viața. Trump spune ca el condamna ”acțiunile violente ale atacatorului și pe orcine care ii ofera…

- Potrivit ziarului La Depeche du Midi, atacatorul a intrat in supermarket, unde a deschis focul asupra unui ofiter de securitate, iar ulterior a luat mai multi ostatici. Fortele speciale de Politie au ajuns la supermarketul ”Super U”. Potrivit autoritatilor, atacatorul pretinde ca este membru al retelei…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, i-a transmis, joi, printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, ca este nevoie de gasirea urgenta a unei solutii politice pentru conflictul din Yemen, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, i-a cerut joi printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, aflat intr-o vizita la Washington, sa ''relanseze eforturi urgente pentru a se ajunge la o reglementare pasnica a razboiului civil din Yemen'', relateaza AFP.…

- Regimul de la Phenian respinge ca sugestiile ca sanctiunile internationale ar fi fortat Coreea de Nord sa revina la masa negocierilor si afirma ca duce o "ofensiva a pacii", potrivit unui comunicat al agentiei oficiale de stiri KCNA, informeaza site-ul postului France 24.

- Kievul a cerut, vineri, inchiderea scolilor si universitatilor, cat si reducerea productiei in intreprinderi, dupa ce gigantul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile de gaz natural catre Ucraina, informeaza site-ul postului France 24.

- Fortele armate nigeriene au salvat 76 de eleve si au recuperat cadavrele a alte doua, dupa ce acestea au fost date disparute in urma unui atac al gruparii teroriste asupra unui sat din nord-estul tarii, insa alte cel putin 13 fete sunt in continuare date disparute, informeaza postul France 24.

- Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, iar aviatia a lovit 18 instalatii ale Hamas in doua valuri de atacuri, potrivit…

- Avioane israeliene au atacat luni dimineata obiective ale miscarii islamiste Hamas din Fasia Gaza, dupa un tir de racheta palestinian asupra zonei de sud a Israelului, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, informeaza AFP. Nici loviturile aeriene de luni, nici tirul de racheta…

- Kim Jong Un, liderul regimului de la Phenian, a descris Coreea de Sud drept "foarte impresionanta" si a indicat ca doreste sa continue politica de reconciliere cu Seulul, informeaza postul France 24, citand agentia de stiri nord-coreeana KCNA.

- Compania SpaceX a inregistrat, marti, un succes istoric, dupa ce a reusit sa lanseze racheta Falcon Heavy, considerata cea mai puternica din lume, la bordul careia se afla un automobil ce ii apartine directorului Elon Musk.

- SpaceX a lansat cu cucces cea mai puternica racheta din lume - Falcon Heavy. Din cauza vintului puternic, compania a aminat lansarea pentru ora 8:45 GMT (22:45, ora Moldovei) de pe platforma din Florida, de unde a decolat si racheta la bordul careia se aflau primii oameni care au aselenizat. Cele trei…

- SpaceX a lansat cu succes marti, de la Cape Canaveral, Falcon Heavy, cea mai puternica racheta din lume la momentul actual, iar incarcatura a fost eliberata cu succes pe orbita Pamantului. Programul lansarii a suferit o usoara decalare din cauza vantului, dar intreaga operatiune s-a desfasurat fara…

- Omul de afaceri american Elon Musk ar putea scrie istorie. Marți seara a fost lansata cu succes, de la centrul spațial Kennedy din Florida, cea mai noua racheta a sa, Falcon Heavy. Este cea mai puternica din lume și, daca va reuși sa treaca de toate fazele programate, ar putea ajunge pe o orbita aflata…

- Fortele de aparare saudite ''au interceptat'' luni o racheta balistica trasa de catre rebeli houthi dinspre Yemen in directia orasului Khamis Mushait, situat in sud-vestul regatului, a afirmat un purtator de cuvant al coalitiei de state arabe condusa de Arabia Saudita, transmite AFP. Colonelul saudit…

- Orientul Mijlociu iși ține din nou respirația, dupa ce Arabia Saudita a interceptat o racheta balistica lansata de rebelii din Yemen. Ținta rachetei ar fi fost o zona foarte populata din regat. In viziunea arabilor, implicarea Iranului este evidenta, crescand tensiunile dintre cele doua puteri regionale.

- Fortele de aparare saudite afirma ca au interceptat luni o racheta lansata de rebelii Houthis din Yemen in directia orasului Khamis Mushait, in sud-vestul regatului, a afirmat un purtator de cuvant al coalitiei, citat de AFP.

- Cea mai mica racheta din istorie a fost lansata de la baza Uchinura din Japonia.Aceasta cantarește 2,6 tone, are lungimea de 9,5 metri și diametrul de doar 52 de centimetri. Fabricarea și lansarea rachetei i-a costat pe japonezi 3,6 milioane de dolari.

- Oficialii Iordaniei au anuntat, joi, ca au decis intreruperea relatiilor diplomatice cu Coreea de Nord, pentru a se alinia politicilor aliatilor Iordaniei fata de regimul de la Phenian, relateaza site-ul postului France 24.

- O racheta de tip Falcon 9, apartinand companiei aerospatiale SpaceX, a fost lansata miercuri de la baza Cape Canaveral, din Florida, transportand pe orbita un satelit de comunicatii fabricat in Luxemburg, destinat sa extinda raza de supraveghere NATO si capacitatea de a impiedica atacurile cibernetice…

- Pentagonul a desfasurat un nou test, fara succes, al sistemului de aparare anti-racheta - o racheta de interceptare lansata de pe teritoriul Statelor Unite nu a reusit sa loveasca o tinta lansata dintr-un avion, a informat postul CNN, citand mai multi oficiali ai administratiei de la Casa Alba.

- Departamentul pentru Securitate Interna al Statelor Unite (DHS) a anuntat luni ridicarea interdictiei de acces pe teritoriul american pentru refugiatii din 11 tari, informeaza AFP. Comunicatul DHS nu precizeaza care sunt tarile vizate, dar potrivit indicatiilor organizatiilor care se ocupa…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise in urma unui atac sinucigas in Yemen. Potrivit politiei, mai multi atacatori au deschis focul asupra punctului de control din orasul Ataq, capitala provinciei Shabwa. Ulterior, un atentator a intrat cu masina in zona delimitata si a detonat un dispozitiv exploziv.…

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site-ul televiziunii France 24.

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, s-a intalnit cu omologii sai din Marea Britanie, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, cu care a discutat despre situatia din Yemen, potrivit unui oficial american de rang inalt, informeaza site-ul postului France 24.

- O racheta a fost lansata luni din regiunea siriana Afrin si a lovit o tabara din Turcia, unde se afla soldati ai Free Syrian Army (FSA), ucigand doi oameni si ranind 12, informeaza Reuters. Stirea privind incidentul din apropierea granitei a fost transmisa de agentia Dogan. Citeste…

- Rebelii huthi din Yemen au anuntat, sambata, ca au lansat o racheta balistica inspre provincia Najran din Arabia Saudita, iar fortele aeriene saudite au precizat ca sistemul antiaerian a interceptat racheta, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Fortele kurde din nordul Siriei vor "curata" zona de "flagelul" turc, a declarat Sipan Hemo, liderul militiei kurde Unitatile de Protectie Populara (YPG), dupa ce liderul de la Ankara, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat ca va lansa o operatiune militara impotriva kurzilor sirieni, informeaza postul France…

- Televiziunea publica japoneza NHK a transmis din greseala o alerta prin care anunta lansarea unei rachete de catre Coreea de Nord, recomandand locuitorilor sa se adaposteasca. Dupa cateva minute, NHK a recunoscut ca anuntul a fost gresit si a transmis scuze.Pe site-ul televiziunii NHK a aparut…

- Compania lui Elon Musk, Space X, efectueaza marți teste la racheta Falcon Heavy. Testele trebuiau sa fie efectuate luni, însa membrii echipajului le-au amânat pentru astazi fiindca înca mai aveau de lucrat la racheta. Falcon Heavy este considerata a fi cea mai puternica…

- O racheta care transporta 31 de sateliți in cosmos a fost lansata de pe un centru spațial din India. Dupa aproximativ 30 de minute de zbor, sateliții au fost lansați cu succes pe orbita. Este cea de-a 42-a racheta lansata de Organizația de Cercetare Spațiala Indiana.

- Regele Salman al Arabiei Saudite a ordonat vineri plata lunara a 1000 de riali - suma echivalenta cu aproximativ 267 de dolari - fiecarui angajat din sectorul de stat, pentru a compensa cheltuielile suplimentare generate de introducerea taxei pe valoarea adaugata si de scumpirea carburantilor. Masura…

- Arabia Saudita a interceptat, vineri, o racheta balistica, in apropierea granitei cu Yemen, la doar cateva ore de cand rebelii huthi au anuntat ca au lansat un nou atac, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Una dintre rachetele balistice lansate anul trecut de regimul de la Phenian a lovit din greșeala un oraș aflat nu departe de capitala Coreei de Nord, potrivit unui raport citat de CNBC. Potrivit unui înalt oficial american citat de publicația The Diplomat, incidentul a avut loc la…

- Protestele din Iran sunt rezultatul unui cumul de probleme nerezolvate. Indiferent cum se vor sfarsi ele, nemultumirile cresc in tara. Oamenii isi doresc schimbarea. De cel putin doi ani, numerosi experti din Iran avertizeaza ca acumularea de probleme economice, sociale si politice ar putea…

- Prețul petrolului a crescut la 67 de dolari pe baril in urma protestelor din Iran, al treilea exportator de țiței din cadrul OPEC, potrivit Reuters . Acesta este cel mai mare nivel atins din 2015 incoace și va duce, cel mai probabil, la scumpirea carburanților daca situația persista. Iranul se confrunta…