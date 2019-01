Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Emma Stone s-a plans ca rochiile de epoca, cu corset, pe care a trebuit sa le poarte pentru rolul din filmul ''The Favourite'' i-au ''deplasat'' organele interne, conform unui material publicat de Press Association.Celebra actrita joaca in drama de epoca "The Favourite" alaturi de…

- Persoanele cu trasaturi masculine sunt percepute ca fiind mai competente decat cele cu trasaturi mai degraba feminine. Acest lucru, sugereaza studiul publicat in jurnalul Psychological Science, ne-ar putea afecta in mod negativ judecata cand ne alegem liderii. Studiul a examinat „ingredientele vizuale”…

- "Vice", un film biografic in care Christian Bale interpreteaza rolul politicianului american Dick Cheney, a primit joi cele mai multe nominalizari - sase - la Globurile de Aur 2019 si este urmata in acest clasament de trei productii cu cinci nominalizari fiecare - drama muzicala "A Star Is Born", comedia…

- Lungmetrajul "The Favourite", regizat de Yorgos Lanthimos si avandu-le in distributie pe actritele Olivia Colman, Rachel Weisz si Emma Stone, a primit miercuri cele mai multe nominalizari - 13 - la British Independent Film Awards (BIFA), informeaza Press Association. Acest film, ce descrie modul in…

- Emma Stone a povestit despre problemele de sanatate provocate de rochiile pe care le-a purtat in timp ce filma la „The Favourite”. Emma Stone a marturisit chinul prin care a trecut in timpul filmarilor la „The Favourite”, pelicula a carei acțiune se desfașoara in Anglia secolului XVIII, la curtea reginei…

- Actrita Emma Stone s-a plans ca rochiile de epoca, cu corset, pe care a trebuit sa le poarte pentru rolul din filmul ”The Favourite”, i-au ”deplasat” organele interne, conform unui material publicat de Press Association și preluat de Agerpres. Celebra actrita joaca in drama de epoca „The Favourite”…

- Actrita Emma Stone s-a plans ca rochiile de epoca, cu corset, pe care a trebuit sa le poarte pentru rolul din filmul ''The Favourite'' i-au ''deplasat'' organele interne, conform unui material publicat de Press Association. Celebra actrita joaca in drama de epoca "The…

- Piers Morgan, jurnalist și fost jurat al „Britains Got Talent”, a facut o remarca total nepotrivita la adresa lui Daniel Craig. Actorul de 50 de ani se bucura de viața de tatic și profita de ea in fiecare zi. Actorul din „James Bond“ și soția, Rachel Weisz, au devenit parinti pentru prima data, in urma...…