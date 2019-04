Răceală sau alergie? Cum faci diferenţa între cele două tipuri de tuse Exista cateva diferente notabile si alti factorii care fac deosebirea intre tusea cauzata de raceala si cea cauzata de alergie.

Raceala sau alergie: Ce se intampla cand tusesti?



Tusea este un reflex care ajuta la protejearea plamanilor de iritatii sau de substante periculoase, printre acestea numarandu-se alergeni, virusi, bacterii si fum. Tusea ajuta, de asemenea, la curatarea mucusului produs de raceala, alergii sau alte boli precum gripa.

Care este diferenta dintre raceala si alergie?



Raceala si alergia au multe simptome asemanatoare precum tusea, curgere a nasului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

