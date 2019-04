Stiri pe aceeasi tema

- Prin programele Rabla Clasic si Rabla Plus vor fi distribuite in acest an 35.000 de vouchere pentru achizitionarea de autovehicule noi. Valoarea unui tichet pentru Rabla Clasic este de 6.500 de lei, iar pentru Rabla...

