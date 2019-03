Stiri pe aceeasi tema

- Rabla pentru electrocasnice 2019 vine cu o veste uriașa pentru romani. Anul 2019 a venit cu vești bune pentru romanii care au prin casa aparate electrocasnice vechi, deoarece aceștia se pot inscrie in programul Rabla pentru electrocasnice. Ministrul Mediului promite ca noul program va avea multe modificari…

- Autoritațile au anunțat recent alocarea fondurilor necesare pentru acest program care face parte din strategia naționala pentru protecția mediului. Vezi mai mult pe DCBUSINESS.RO.

- In primele saptamani de la startul programului pilot "Rabla pentru electrocasnice", cetatenii au blocat aproape toate voucherele puse la bataie. Majoritatea a rezervat cate trei-patru tichete, dar a cumparat un singur produs. Tichetele au expirat dupa 15 zile. Unii romani vor in program si alte electrocasnice,…

- Ministerul Mediului are in vedere bugetarea, si in 2019, a programului „Rabla pentru electrocasnice". Ghidul de finantare ar putea fi modificat prin adaugarea si de alte echipamente, precum televizoarele, spune ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. Intrebata daca va exista un program „Rabla si pentru…

- „La putin peste o ora de la deschiderea Programului „Rabla pentru electrocasnice”, din bugetul total de 20 milioane de lei, au fost rezervate vouchere in valoare de peste 7,4 milioane de lei, aproximativ 40% din valoarea totala. In acest moment, sistemul AFM proceseaza circa 100 de cereri pe minut,…

- Ministerul Mediului organizeaza, marti, conferinta de lansare a Programului "Rabla pentru electrocasnice", eveniment la care vor participa atat ministrul de resort, Gratiela Gavrilescu, precum si reprezentanti ai Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) si ai agentilor economici inscrisi in program.

