- Circa 40% din bugetul alocat noului program ‘Rabla pentru electrocasnice’, lansat miercuri, s-a epuizat in prima ora de la debut, fiind procesate 100 de cereri pe minut, a anuntat Ministerul Mediului pe propria pagina de Facebook. ‘La putin peste o ora de la deschiderea Programului ‘Rabla pentru electrocasnice’,…

Ministerul Mediului lanseaza, incepand de miercuri, programul "Rabla pentru electrocasnice", prin care romanii vor primi vouchere pentru

- Ministerul Mediului a publicat pe site-ul instituției proiectul „Programului național de inlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic”. Ce electrocasnice se pot achiziționa In cadrul programului, finantarea…

- Romanii ar putea primi vouchere cu valori intre 200 si 400 de lei daca decid sa isi inlocuiasca un echipament electrocasnic vechi cu unul nou, cu consum redus de energie, in cadrul programului Rabla pentru electrocasnice, potrivit unui proiect de ordin publicat de Ministerul Mediului.