- Rabla pentru electrocasnice, editia 2019, a avut un real succes, toate cele 40 de milioane de lei fiind epuizate in mai putin de 12 ore, timp in care s-au emis coduri pentru nu mai putin de 71.792 echipamente electrice si electronice noi. Potrivit Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), cele mai…

- Vouchere rezervate in valoare de 18 milioane de lei (dintr-un total de 40 milioane lei) in primele 3 ore de la lansare! Astfel, pana la ora 13:00 au fost rezervate 55.578 de vouchere. Pe primul loc se situeaza televizoarele (24.853), urmate de aparate frigorifice (10.830), mașini de spalat rufe (9.959),…

- COMUNICAT DE PRESA ALDE a lansat cea de a doua ediție a Programului RABLA ELECTROCASNICE! Protejarea mediului inconjurator Post-ul ALDE Dambovița anunța lansarea programului Rabla pentru electrocasnice. Ce vouchere puteți obține apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In programul Rabla pentru electrocasnice 2018 erau incluse frigiderele, masinile de spalat rufe si aparate de aer conditionat. Potrivit autoritatilor, in numai trei zile, cele 20 de milioane de lei au fost consumate de romani. Noutatea programului de anul acesta o reprezinta televizoarele si masinile…

- Ministerul Mediului a lansat joi, in judetul Prahova, a doua editie a programului Rabla pentru electrocasnice, care prevede acordarea de vouchere pentru achizitionarea de produse electrocasnice noi, eficiente energetic, in schimbul celor vechi. Prezent la eveniment, ministrul Mediului, Gratiela…

- Incepand din acest an, cei interesați vor putea, prin intermediul programului Rabla pentru electrocasnice, sa ceara bani de la stat pentru a-și cumpara inclusiv televizoare, mașini de spalat vase sau aparate de aer condiționat portabile.

- Persoanele fizice vor putea achizitiona, in acest an, prin Programul "Rabla pentru electrocasnice", pe langa celelalte categorii aprobate in editia precedenta, masini de spalat vase si televizoare. "Anul acesta extindem programul pentru două categorii de echipamente foarte cerute de români.…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat ca programul Rabla pentru electrocansice va include in acest an si televizoare si masini de spalat vase si ca suma alocata este dubla fata de anul trecut. De asemenea, ministrul a anuntat ca, dat fiind interesul manifestat de populatie, suma alocata…