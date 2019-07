Rabla pentru electrocasnice: ce poti sa-ti cumperi la pret redus

Stiri pe aceeasi tema

- Lista solicitantilor aprobati in cadrul programului este deja publicata pe site-ul AFM. "In aceasta etapa au fost aprobate 49.118 persoane fizice pentru un numar de 89.193 vouchere. Voucherele au termen de valabilitate de 15 zile calendaristice de la data publicarii listei, acestea putand…

- Conform datelor postate in timp real pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), jumatate din bugetul alocat in acest an Programului Rabla pentru electrocasnice, in valoare totala de 40 de milioane de lei, s-a epuizat in trei ore si jumatate de la debutul sesiunii de inscriere. Spre exemplu,…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a anunțat, joi, demararea Programului Rabla pentru electrocasnice 2019, pentru care a fost alocata suma de 40 de milioane de lei. Fața de anul trecut, noutatea programului consta in faptul ca romanii vor putea primi vouchere de 500 de lei pentru televizoare.„De…

- 'Noi mai lucram la un proiect pentru electrocasnice, pentru ca atentia noastra este extrem de mare - si vorbesc despre reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Asa cum avem programul Rabla pentru reinnoirea parcului auto, atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice, ne gandim…

- Programul Rabla pentru electrocasnice poate fi accesat de catre orice cetatean, incepand de vineri, 24 mai, iar bugetul pentru acest an este de 40 de milioane de lei, dublu fata de anul 2018, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. "Lansăm astăzi…

- 'Lansam astazi a doua editie a Programului Rabla pentru electrocasnice. Anul trecut, pe 17 decembrie, va promiteam un program la fel de longeviv ca si Rabla Clasic pentru reinnoirea parcului auto national. Cu siguranta, de la an la an, vom aloca sume mult mai mari pentru ca fiecare cetatean din aceasta…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, va deschide, joi, sesiunea de inscriere a persoanelor fizice in Programul Rabla pentru electrocasnice 2019, finantat de Ministerul Mediului prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Conferinta de lansare a Programului national de inlocuire a echipamentelor…

- Conferinta de lansare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic va avea loc la Centrul Rematholding - punct de lucru Aricestii Rahtivani, din judetul Prahova. La eveniment vor participa oficiali…