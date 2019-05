Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a anunțat, joi, demararea Programului Rabla pentru electrocasnice 2019, pentru care a fost alocata suma de 40 de milioane de lei. Fața de anul trecut, noutatea programului consta în faptul ca românii vor putea primi vouchere de 500 de lei pentru…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a anunțat joi, 23 mai, in cadrul unei conferințe de presa susținuta la Remat Holding in Prahova, demararea programului Rabla pentru electrocasnice 2019. Programul, in valoare de 40 de milioane de euro, dublu fața de anul trecut, va incepe vineri, 24 mai. Potrivit…

- Romanii pot primi vouchere de 500 de lei pentru achizitia unui televizor cu eficienta energetica A+, in cadrul programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate, potrivit ghidului publicat de Ministerul Mediului. ”Obiectul programului il reprezinta finantarea nerambursabila…

