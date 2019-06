Rabla electrocasnice. AFM a aprobat peste 49.000 de cereri Lista solicitantilor aprobati in cadrul programului este deja publicata pe site-ul AFM. "In aceasta etapa au fost aprobate 49.118 persoane fizice pentru un numar de 89.193 vouchere. Voucherele au termen de valabilitate de 15 zile calendaristice de la data publicarii listei, acestea putand fi utilizate la comerciantii validati pana la data de 8 iulie 2019, inclusiv", se mentioneaza in comunicat. Persoanele fizice s-au putut inscrie, incepand de luni, 17 iunie 2019, pentru a intra in posesia voucherelor neutilizate in Programul "Rabla pentru electrocasnice".

mentionata de solicitant,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Voucherele neutilizate in termenul de valabilitate in Programul "Rabla pentru electrocasnice 2019", precum si diferentele rezultate din modificarea eficientei energetice a unui echipament aprobat la cererea beneficiarului, sunt disponibile pentru noi inscrieri incepand de marti, de la ora 10:00, conform…

- ​Programul Rabla pentru electrocasnice poate fi accesat începând de vineri, 24 mai de cei care doresc sa participe, iar bugetul pentru acest an este de 40 de milioane de lei, dublu fata de anul 2018, a anuntat, joi Ministerul Mediului. În funcție de aparatul cumparat, voucherele au…

- La editia anterioara a programului, lansata pe data de 19 decembrie, peste jumatate din bugetul total alocat, de 20 de milioane de lei la vremea respectiva, s-a epuizat in primele doua zile de la demararea inscrierilor. Conform datelor Ministerului Mediului, postate pe pagina de Facebook, pana la…

- 'Noi mai lucram la un proiect pentru electrocasnice, pentru ca atentia noastra este extrem de mare - si vorbesc despre reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Asa cum avem programul Rabla pentru reinnoirea parcului auto, atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice, ne gandim…

- Ministerul Mediului a lansat joi a doua editie a programului Rabla pentru electrocasnice, care prevede acordarea de vouchere pentru achizitionarea de produse electrocasnice noi, eficiente energetic, in schimbul celor vechi. Noutatea programului in acest an o reprezinta faptul ca in program…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a anunțat, joi, demararea Programului Rabla pentru electrocasnice 2019, pentru care a fost alocata suma de 40 de milioane de lei. Fața de anul trecut, noutatea programului consta în faptul ca românii vor putea primi vouchere de 500 de lei pentru…

- Persoanele fizice vor putea achizitiona, in acest an, prin Programul "Rabla pentru electrocasnice", pe langa celelalte categorii aprobate in editia precedenta, masini de spalat vase si televizoare, se arata in proiectul de ordin privind modificarea si completarea Ghidului de finantare al acestui program,…

- Romanii pot primi vouchere de 500 de lei pentru achizitia unui televizor cu eficienta energetica A+, in cadrul programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate, potrivit ghidului publicat de Ministerul Mediului. Programul prevede inlocuirea echipamentelor electrice…