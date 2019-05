Rabla 2019: tichetele sunt aproape de epuizare

Stiri pe aceeasi tema

- Incepe FEstudIs 2019! Iasi, 8-12 mai Adina Suhan vorbeste in matinalul Buna Dimineata de la Radio Iasi , de la ora 8:20, despre cea mai asteptata sesiune studenteasca si despre celebra parada a tinerilor inimosi , ne povesteste Nicolae Hilohi, presedinte Liga Studentilor Economisti! Ce spun studentii? …

- Up Romania, unul dintre principalii emitenti de bilete de valoare, poate emite de astazi tichete culturale pe suport de hartie si carduri culturale pentru companiile si angajatorii care vor dori sa motiveze si sa recompenseze suplimentar angajatii. Acordarea tichetelor culturale este reglementata…

- Vești importante pentru mii de romani! Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a dat un ordin care aduce modificari importante in ceea ce privește tichetele de masa și voucherele de vacanța.Ministrul a semnat ordinul care ii vizeaza pe mii de romani! Deja, hotararea a fost publicata…

- Ministerul Sanatatii organizeaza, in perioada 15 mai – 21 iunie, sesiune de examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti. Potrivit unui informari postate pe site-ul DSP, pentru aceasta sesiune pot depune dosare de inscriere, pana pe 15 aprilie…

- Un ”produs” al Centrului de Copii și Juniori al Petrolului, internaționalul de juniori Iulian Ilie se pregatește de cateva zile alaturi de ”lupii galbeni”, sub comanda lui Gheorghe Mulțescu! Ilie – jucator nascut in 2001 – ar putea reprezenta o soluție de viitor la capitolul ”jucatori under”, acesta…

- Cantareata americana Anastacia va deschide Turneul Final Four de la Budapesta, programat in 11 si 12 mai, dar va sustine si un concert in seara dinaintea competitiei, a anuntat, luni, forul european de profil (EHF). CSM Bucuresti va lupta in sferturi cu Metz, pentru un loc la F4, potrivit news.ro.Tichetele…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a deschis ultima sesiune de primire a proiectelor de investitii aferente submasurii 4.1a „Investitii in exploatatii pomicole”, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). „Deschidem ultima sesiune de depunere a proiectelor…

- Grupul Edenred, lider mondial in domeniul beneficiilor extra-salariale și al soluțiilor tranzacționale pentru companii, angajați și comercianți, lanseaza in Republica Moldova tichetele de masa pe suport electronic și prima soluție de plați mobile cu tichetele de masa pe piața locala. Utilizatorii tichetelor…