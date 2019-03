Stiri pe aceeasi tema

- RABLA 2019. Autoritațile au anunțat recent alocarea fondurilor necesare pentru acest program care face parte din strategia naționala pentru protecția mediului. Programul, care se adreseaza persoanelor fizice, permite celor interesați sa-și achiziționeze vehicule noi, mai puțin poluante.…

- Mașinile diesel urmeaza sa fie interzise in urmatorii ani in mai multe țari și orașe din lume. Astfel, Romania ar putea fi urmatoarea țara luata in vizor, mai ales ca normele aflate in vigoare in țara noastra ofera mai multe permisiuni și taxe mai mici posesorilor de autovehicule poluante, decat in…

- Mai multi functionari ai Ministerului Comunicatiilor au redactat un proiect prin se dorea schimbarea legii privind semnatura electronica. Motivul invocat: legislatia din Romania trebuie adaptata celei europene. Insa proiectul a fost blocat la nivelul institutiei de ministrul Alexandru Petrescu, in condiitiile…

- Multe dintre mașinile second-hand scoase la vanzare in Romania, dupa ce sunt aduse din țari precum Germania, Olanda, Austria, Belgia și Spania, arata foarte bine, deși au 10-15 ani vechime, dar sub tabla lustruita se ascund, de multe ori, defecte tehnice costisitoare. Peste 12% dintre mașinile verificate…

- Autor: Florentin SCALETCHI Am mai avut ierni, dar ca asta parca nu a fost niciuna pentru contemporanii nostri! Suntem de-abia la mijlocul iernii si un virus gripal, de o virulenta rar intalnita, a produs pana acum, cand scriu aceste randuri, deja 39 de decese si peste 6.800 de cazuri de gripa in randul…

- Daca vrei sa mai ai alt venit pe langa cel de la locul de munca actual o idee ar fi sa ai acasa un mic atelier de croitorie. Evident, trebuie sa te și pricepi la croitorie, sa ai timp suficient pentru a realiza cele mai interesante articole vestimentare, dar ar trebui sa ai și o mașina de cusut electrica…

- Vin vremuri grele pentru posesorii de mașini cu volan pe dreapta din Romania. Aceștia sunt trimiși la cursuri de noua legislație. Numeroase accidente mortale au fost provocate de șoferi de mașini cu volanul pe partea dreapta. Mașinile cu volan pe dreapta vor putea fi conduse pe drumurile publice din…

- Planuiești sa-ți cumperi o mașina second-hand? Atunci, iți recomandam sa profiți la maximum de promoțiile la autoturisme rulate pe care le are Altex, in preajma Craciunului. Cum, nu știi ca Altex, cel mai important jucator de pe piața electroIT din Romania, vinde și mașini second-hand? Daca nu știi,…