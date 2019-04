Rabla 2019: cele mai ieftine masini prin programul de casare

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului vrea sa revina asupra unei decizii anterioare, in toamna anului trecut, iar in programul Rabla 2019 sa poata fi casate si masini ... The post Ministerul Mediului vrea ca prin programul Rabla sa poata fi casate din nou si masini fara ITP appeared first on Ziarul Unirea .

- Programul Rabla pentru mașini continua și in 2019, iar cei care doresc sa-și schimbe vechea mașina cu una noua pot accesa bani de la stat. Suma maxima pana la care se poate ajunge prin intermediul acestui program este de peste 9.000 de lei, insa șoferii trebuie sa știe ca acordarea banilor in cadrul…

- Oficialii de la Ministerul Mediului au anuntat ca anul acesta romanii isi vor putea inlocui si televizoarele sau calculatoarele vechi, scrie capital.ro. Desi este blocat inca, ministrul se gandeste sa dubleze bugetul pentru acest program. Asta ar insemna ca anul acesta ar putea fi disponibile 120…

- Programul Rabla pentru electrocasnice se extinde! Oficialii de la Ministerul Mediului au anuntat ca anul acesta romanii isi vor putea inlocui si televizoarele sau calculatoarele vechi. Desi este blocat inca, ministrul se gandeste sa dubleze bugetul pentru acest program. Asta ar insemna ca anul acesta…

- ANAF scoate la vanzare mașini IEFTINE, in Alba Iulia. Licitație in 13 martie, cu prețuri pornind de la 2.500 lei. In temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 13 luna…

- Daca nu ai curajul și nici banii necesari ca sa treci direct la o mașina electrica, cea mai buna alegere este una hibrid plug-in. Ai avantajul de a o utiliza atat pe carburant, adica pe benzina, cat și pe sistemul electric. Preferabil, ar fi sa o folosești doar in modulul electric, iar pentru București,…

- Ministerul Mediului are in vedere bugetarea, si in 2019, a programului "Rabla pentru electrocasnice", iar ghidul de finantare ar putea fi modificat prin adaugarea si de alte echipamente, precum televizoarele, a declarat ministrul de resort, vicepremierul Gratiela Gavrilescu. "Am lansat pe 16 decembrie…

- „Și pentru anul aceste ne gandim sa bugetam acest proiect (Programul Rabla pentru electrocasnice, n.r.). O sa lucram. Deja am inceput sa lucram la foc automat, colegii mei s-au vazut cu producatorii și le aplicam astfel incat sa modificam finanțarea programului inr-un mod avantajos populației", a…