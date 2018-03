Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului a anunțat astazi ca Grațiela Gavrilescu va susține joi, 15 martie 2018, o conferința de presa in care va anunța lansarea celor doua programe susținere a vanzarilor de mașini noi.

- Banca Comerciala Romana (BCR) promoveaza o oferta avantajoasa pentru creditul Prima Casa: dobanda de 2% + ROBOR pe o durata de trei luni, avans minim de 5% și comision zero pentru analiza dosarului. In plus, clienții pot beneficia de aprobarea financiara valabila timp de 90 de zile. Daca persoana care…

- Cei care vor dori sa achiziționeze in acest an o mașina prin intermediul Programului “Rabla Plus”, in acest an, vor putea achiziționa un singur autovehicul pe parcursul unui an calendaristic pe baza ecotichetului specific, așa cum se arata in proiectul de Ordin pentru completarea Ghidului de finantare,…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) demareaza, incepand de astazi, sesiunea de inscriere in vederea validarii solicitantilor producatori in cadrul programelor „Rabla” si „Rabla Plus”, potrivit Agerpres. Potrivit unui anunt postat pe site-ul institutiei, intervalul de inscriere 6-8 martie a fost…

- In perioada 6-8 martie, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) demareaza sesiunea de inscriere in vederea validarii solicitanților producatori in cadrul programelor ”Rabla” și ”Rabla Plus”. Potrivit unui anunț postat pe site-ul instituției, intervalul de inscriere a fost aprobat prin intermediul…

- Intervalul de inscriere a fost aprobat prin intermediul a doua Dispozitii ale presedintelui AFM emise in data de 28 februarie 2018. Modificari pentru programul RABLA Saptamana trecuta, Ministerul Mediului a publicat pe site-ul propriu, spre dezbatere publica, Proiectul de Ordin de ministru…

- Administrația Fondului pentru Mediu anunta organizarea sesiunii de inscriere, in vederea validarii solicitantilor producatori, in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, in perioada 6-8 martie 2018. Perioadele de inscrieri au fost aprobate prin doua dispozitii (62 si 63) ale președintelui Administrației…

- Romanii pot cere și in 2018 peste 9.000 de lei de la stat daca duc la casare o mașina veche și cumpara una noua, prin deja cunoscutul program de finanțare Rabla. Doar ca regulile programului se vor schimbate in perioada urmatoare, potrivit Proiectului de Ordin al Ministerului Mediului privind modificarea…

- Primariile au si in acest an posibilitatea sa imprumute bani de la Trezorerie pentru finalizarea proiectelor de investitii dar si pentru… plata salariilor. Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care permite astfel de imprumuturi, in perioada 2018 – 2019, in limita sumei de 500 de…

- Cei care viseaza la o masina noua pot cere si in acest an peste 9.000 de lei de la stat, daca duc la casare vechea masina, prin Programul Rabla, scrie promotor.ro . Din nefericire, regulile programului ar putea fi modificate, conform Proiectului de Ordin al Ministerului Mediului privind modificarea…

- Globalworth Real Estate In­vest­ments, cel mai mare proprietar de cladiri de birouri din Romania, a ajuns la finalul lui 2017 la un por­tofoliu in va­loare de 1,815 mld. euro si a inre­gis­trat venituri din chirii de aproa­pe 116 mil. euro, in cre­stere cu 134% fata de pe­rioada similara a anului…

- Alesii judeteni au fost convocati de presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, in sedinta ordinara marti, 27 februarie, cu incepere de la ora 12.00, pe ordinea de zi fiind 25 de proiecte de hotarare. Dintre acestea, 23 au fost votate in unanimitate, iar doua au fost retrase de pe borderou,…

- Companiile din Romania care au polita de asigurare cea mai mare sunt cele din zona Oil & Gas si din domeniul producerii curentului electric, la multe va­lo­a­rea ajungand la peste 1 mld. euro. Acestea sunt asigurate la riscuri multi­ple, a spus Radu Mustata, director vanzari Marsh…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE-KIC pentru perioada 2014-2020, demareaza inscrierile pentru sesiunea 2018 a sub-programului Pioneers into Practice. Pioneers into Practice este un program educațional cu o componenta…

- Sesiunea pentru 2018 a Programelor "Rabla Clasic" si "Rabla Plus" va demara in cel mai scurt timp posibil, speram in maximum doua saptamani, a declarat, joi, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu.

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat joi ca, dupa aprobarea Fondului de Mediu, va fi finantat vechiul „Rabla Clasic”, iar programul „Rabla Plus” va avea ecobonus de 10.000 de euro. „Vom finanta in continuare, dupa aprobarea Fondului de Mediu, programul…

- O noua lege, care prevede ca actualul program național Rabla sa fie inlocuit cu vouchere pentru panouri solare sau centrale termice, a fost inițiata la Senat de mai mulți parlamentari liberali. Actul normativ este argumentat de faptul ca programul Rabla nu a avut efectele scontate inițial, ci a incurajat…

- Gigantul american, lider in plati digitale la nivel mondial, investeste anual in 8-9 start-up-uri, iar valoarea investitiilor porneste de la 500.000 de euro si poate ajunge la 20 milioane euro. Companiile din Romania care dezvolta solutii sau servicii pentru digitalizarea industriei financiare…

- Com­paniile cu capital majoritar pri­­vat romanesc au cea mai ma­­re pondere in lucrarile spe­ci­a­le de constructii, de 86%, acti­­vitatile de investigatie si prote­ctie, de 86% si la restaurante de 83%, se arata in a treia editie a studiului „Ca­pitalul Privat Romanesc”, publicat de Zia­rul Financiar…

- Senatul a adoptat proiect de lege pentru realizarea „Capabilitatii de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare". In cadrul programului de inzestrare cu sistemul HIMARS, Romania a solicitat SUA achizitia a 54 de instalatii de lansare…

- O femeie din Nebraska a dorit sa obțina cat mai mulți bani intr-un timp foarte scurt, așa ca a gasit o modalitate ușoara. Ii pacalea pe barbații naivi, de la care reușea sa obțina sume astronomice, scrie click.ro.

- Proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2018 al Administrației Fondului pentru Mediu prevede „necesitatea asigurarii, din excedentul anilor precedenți, a sumei de 845.891 mii lei necesara restituirii taxei auto”, in timp ce programele de stimulare a innoirii…

- Conform proiectului publicat pe site-ul Ministerului Mediului, pentru Programul de Stimulare a Innoirii Parcului National Auto (Rabla) vor fi alocate in acest an 150 de milioane de lei din credite bugetare si 133 milioane lei din credite de angajament. De asemenea, pentru reducerea emisiilor de gaze…

- 846 mil. lei de la Guvern pentru restituirea taxei auto. S-au stabilit sumele pentru „Rabla Clasic” și „Rabla Plus” Proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2018 al Administrației Fondului pentru Mediu prevede „necesitatea asigurarii, din excedentul anilor…

- Potrivit Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2017 – 2019, publicat in cursul anului trecut, cuantumul primei de casare pentru Programul „Rabla” va ramane la 6.500 de lei și in 2018, pentru fiecare autovehicul uzat dat spre casare. In schimb, ecobonusurile…

- Numarul taxelor, tarifelor si comisioanelor cu aplicare generala in Romania nu va fi mai mare de 50 incepand din ianuarie 2019, astfel ca pentru populatie vor exista cel mult 10 taxe, iar pentru companii nu mai mult de 40 de taxe, potrivit Programului de guvernare 2018 - 2020. "Vom simplifica…

- ♦ Piata de fuziuni si achizitii a avut anul trecut o valoare totala de 4-4,6 miliarde de euro, conform estimarilor companiei de audit si consultanta Deloitte ♦ Cea mai importanta mutare a venit din energie si a avut o valoare de 401 milioane de euro. Avocatul Florian Nitu, ma­naging…

- Regulile din anul 2018 pentru programul Rabla sunt incluse in Ordinul Ministerului Mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto național 2017-2019. Concret, acestea au fost stabilite in 2017 pentru o perioada de trei ani, astfel…

- Angajarile vor continua in ritmul preconizat, dar vor fi realizate intr-o si mai mare masura de firmele mari si multinationale, afirma Eugen Schwab-Chesaru, vicepresedinte pentru Europa Centrala si de Est al companiei de consultanta si cercetare Pierre Audoin Consultants (PAC). Companiile…

- O treime din companiile active din domeniul imbracamintei, incaltamintei si a accesoriilor intarzie plata datoriilor pe termen scurt cu peste 360 de zile, iar 40% dintre companiile din acest domeniu au un risc ridicat de intrare in insolventa, arata un studiu realizat de Creditinfo Romania pentru…

- Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, ar putea achizitiona, prin Programul „Rabla Plus”, autoturisme ecologice noi la o contravaloare in lei de maximum 35.000 de euro (fara TVA) pentru fiecare masina, suma aproape dubla fata de suma stabilita in prezent, reiese dintr-un…

- Jantele auto din aliaj au capacitatea de a schimba total aspectul unei mașini. Ele ofera nu numai un aspect estetic de invidiat, ci și funcționarea in condiții sigure a autoturismului. Destinate oricarui model, jantele sunt un element de nelipsit din structura unei mașini. Salajenii ințeleg acest aspect…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat acordarea unui numar suplimentar de 25.000 de vouchere in valoare de 500 lei, participantilor care au indeplinit conditiile de inscriere in proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti” in perioada 24 - 25 iulie 2017 si nu s-au regasit pe lista beneficiarilor…

- Vanzarile totale ale companiilor din industria fabricarii produselor din carne, un sector in care anul trecut activau 369 de companii, a crescut cu 2% in 2016, fata de anul precedent, la 5,78 mld. lei. Totusi, avansul cifrei de afaceri raportat pentru 2016 este sub media nationala de 4%, potrivit studiului…

- Ineditul studiu al BERD arata ca aceia care s-au nascut in anii care au marcat caderea comunismului in statele din Europa Centrala și de Est (printre care și Romania), precum și fosta URSS, sunt mai scunzi decat cei care s-au nascut in plina era comunista, dar și decat cei nascuți dupa aceasta perioada.…

- ♦ Printre cele mai importante puncte previzionate, zona de tehnologie ocupa un loc important, inovatia in segmentul de computere cuantice devenind tot mai puternica. Perspectivele de crestere economica raman optimiste si pentru 2018, acest lucru urmand sa se mai tempereze…

- ♦ Din indicele bursier BET companiile cu cel mai redus grad de indatorare sunt Conpet Ploiesti, Romgaz si Nuclearelectrica, toate controlate de stat. In contextul unei atentii tot mai sporite asupra evolutiei dobanzilor si a cresterii specatuloase a ROBOR-ului, companiile din indicele…

- ♦ Romanii cheltuie anual circa 230 de milioane de lei pe condimente, piata fiind in crestere ♦ In ultimii noua ani avansul a ajuns la peste 60%. Nicio companie locala nu a reusit sa isi faca loc la varf pe piata condimentelor din Romania, estimata in 2017 la aproape 229 mil. de lei,…

- Actiunile BRK sunt cele „mai scumpe” din lume in privinta pretului nominal, iar cu o singura astfel de unitate se pot achizitiona cinci apartamente de doua camere in cartierul Militari din Bucuresti. Continuarea pe ZFCorporate

- Compania Barum Technik a avut anul trecut afaceri de 21,3 mil. lei, in usoara scadere fata de 2015 si profit de 3 mil. lei, tot in scadere. Companiile voestalpine Rotec GmbH si Barum Technik au cooperat deja in ultimii opt ani pentru finisarea anumitor elemente ale centurii de siguranta. In aceasta…

- ♦ Piata auto locala are potential de a implementa rapid in urmatorii ani noile tendinte ce se creioneaza la nivel mondial, iar printre acestea, cele mai puternice au legatura cu vanzarile de masini electrice si cu serviciile de car sharing ce cresc exponential ♦ Nu trebuie uitata eficienta…

- Consilierii generali au aprobat marti seara proiectele de hotarare privind majorarea capitalului social cu peste 272 de milioane de lei de la bugetul local la 18 dintre companiile municipale, banii urmand sa fie folositi pentru achizitionarea de diverse echipamente, mijloace de transport, autovehicule…

- Ministerul Finantelor Publice are in vedere emiterea de euroobligatiuni in valoare de aproximativ 8 miliarde de euro (echivalent) pentru perioada 2018 - 2019, in contextul implementarii planului anual de finantare a deficitului bugetar si de refinantare a datoriei publice, potrivit unui proiect de Hotarare…

