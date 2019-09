Rabinul Wasserman: Propun preşedintelui şi premierului un consens politic pentru numirea ambasadorului în Israel Rabinul, care a participat timp de doua zile, la Bucuresti, la Forumul Romanilor de Pretutindeni, a precizat ca i-a multumit personal premierului Viorica Dancila, prezenta joi la eveniment, "pentru eforturile deosebite pe care le face de a numi un ambasador al Romaniei in Israel".



"Vreau sa fiu clar: Lipsa unui ambasador pe un timp asa de lung - peste trei ani - nu este o diploma de onoare pentru Romania. Eu nu pot da niciun raspuns atunci cand sunt intrebat, de multe ori pe an, in cadrul diverselor activitati din Ierusalim - cum s-ar fi simtit Romania daca Israelul n-ar fi trimis… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 7 septembrie, intre orele 18.00 si 21.00, in Piata Victoriei are loc un eveniment de amploare la care participa zeci de biserici evanghelice din Bucuresti. Participantii se vor ruga pentru Romania si vor canta imnuri crestine."Am primit aprobare din partea Primariei Capitalei ca sa…

- "Romania a detinut, in premiera, Presedintia Consiliului Uniunii Europene - un adevarat test al vocatiei noastre europene. A fost un veritabil exercitiu de succes si fundament al unor viitoare proiecte importante pentru Uniune, pentru Romania si pentru politica noastra externa. Dincolo de…

- Leonid Oleinicenco, presedintele Federatiei Moldovenesti de Fotbal, si Razvan Burleanu, omologul sau din fruntea forului fotbalistic din Romania, au semnat, la Bucuresti, un acord de parteneriat valabil pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit.

- Lumea filmului din Romania este din nou in doliu. La doar o zi de la moartea Florinei Cercel, actrița Monica Ghiuța s-a stins din viața.Citește și: Minunile din declarația de avere a judecatorului CCR, Livia Stanciu ”Ne-a parasit și Monica Ghiuța! Dumnezeu s-o odihneasca! Actrița…

- Fuego a transmis un mesaj dupa moartea binecunoscutei actrițe Florina Cercel. Fuego s-a intalnit de curand la filmari, cu regretata artista Florina Cercel. "Șocant și trist! Acum cateva luni, probabil in ultima apariție TV, la TVR 2, la “Drag de Romania mea!” am zambit impreuna, am povestit, am premiat-o…

- Presedintia Romaniei la Consiliul UE a fost un succes, aceasta derulandu-se intr-un context complex si dinamic, marcat de alegerile europene, dar si de evolutiile legate de Brexit, a declarat miercuri premierul Viorica Dancila. "A fost un mandat de succes, in care Romania a dovedit ca este puternic…

- In aceasta saptamana luminata de bucuria Pogorarii Duhului Sfant și de pregatirea pentru Duminica tuturor Sfinților, intreaga Biserica Ortodoxa traiește rodirea binefacatoare a semințelor harului in pamantul cel bun al credinței și faptelor bune. Cel mai potrivit raspuns la iubirea Preasfintei Treimi…