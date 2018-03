Rabinul Sef al Olandei, Rabbi Binyomin Jacobs, afirma ca astazi nu exista nicio diferenta intre anti-sionism si antisemitism

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Apararii (Pentagon) a anuntat ca SUA isi continua activitatile la baza militara Incirlik din Turcia si ca stirile care insinueaza contrariul sunt "speculatii", potrivit Rador.

- In urma cu 10 ani vizitam Tunisia si primul lucru care m-a uimit a fost calitatea drumurilor publice nationale si regionale. Mi-am zis „wow” – cum au reusit? Nu pareau sa fie in culmea dezvoltarii economice si totusi calitatea infrastructurii rutiere era foarte buna. Statiunile turistice erau la…

- Consilierul Ciprian Ciucu (PNL) a anuntat, luni, ca DNA verifica achizitiile Politiei Locale Bucuresti, dar si organizarea examenului pentru functia de director executiv din Directia de Siguranta si Ordine Publica. Viceprimarul Aurelian Badulescu a spus ca toate documentele vor fi puse la dispozitie.

- Aceasta masina se bazeaza tehnic pe noul KIA Stinger recent lansat si in Romania. Diferenta dintre un Genesis G70 si un Stinger este ca modelul G70 devine o masina cu pretentii premium de unde si linia optica asemanatoare cu cea a versiunii de top Genesis. …

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sustine ca statul roman are de primit un miliard de euro in urma dosarelor instrumentate de DNA. Sefa DNA a precizat ca, potrivit unui studiu european, inculpatii prefera sa petreaca timp in inchisoare, dar sa nu li se ia averea, iar acest lucru…

- Aparitie surprinzatoare a Laurei Codruta Kovesi in mijlocul scandalului legat de posibila revocare. Sefa DNA renunta la protectia propriului birou si participa la un seminar, organizat de oamenii de casa ai DNA, pe tema recuperarii prejudiciilor. Alaturi de Kovesi va fi ambasadoarea Olandei, care…

- Seara trecuta a parasit aceasta lume Gheorghe Ecaterinescu, cel care a fost director al Direcției Economice din cadrul Primariei Campina foarte mulți ani. Avea 67 de ani, iar ultimii doi ani au fost pentru el o suferința continua.

- Se adancește diferența dintre salariile angajaților la stat, fața de cei care lucreaza in mediul privat: In 2017, salariul brut ”de la stat”, mai mare cu aproximativ 34% decat la ”privat”. Potrivit Comisiei Naționale de Prognoza (CNP), in acest an vom avea parte de o incetinire brusca a cresterilor…

- Dumitru Sodolescu a fost desemnat in funcția de director general de catre consiliul de Administratie al Metrorex. Acesta l-a inlocuit pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira sambata, informeaza compania printr-un comunicat.

- Arma cea noua a Rusiei, drespre care a povestit Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, intr-un mesaj adresat Adunarii Federale, face "gauri" in apararea anti-racheta a Statelor Unite ale Americii. In timpul discursului, Putin a reamintit, de asemenea, ca detinerea de arme hipersonice "ofera avantaje…

- Noi detalii in cazul contrabandei cu cocaina din Argentina in Europa prin intermediul serviciului de curierat al ambasadei Federației Ruse de la Buenos Aires, implicate fiind serviciile secrete de la Moscova.

- Vineri a debutat editia din acest an a Targului de Martisor si la fel ca si in anii trecuti, aceasta se desfasoara in Piata Vasile Milea. Diferenta fata de anii trecuti vine din faptul ca acesti comercianti suntn asezati numai in Piata Vasile Milea si nu mai sunt si in sala de la Casa Cartii. Comerciantii…

- La doua luni dupa alegeri, situatia nu a progresat in Catalonia. Absenta unor evolutii politice nu inseamna neaparat ca totul este incremenit. Ne-am putea astepta, dupa alegeri atat de polarizate, la confruntarea celor doua blocuri: unionistii si independentistii, fiecare blocat in pozitia sa. Se pare…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat la Ljubljana ca este daunator si periculos ca statele din Balcanii de Vest sa fie obligate sa aleaga intre Rusia si Occident. La conferinta de presa organizata dupa intrevederea cu ministrul sloven de externe, Karl Erjavec, Lavrov a apreciat ca asa…

- Revista germana "Der Spiegel" publica, in varianta ei electronica, un articol referitor la zacamintele de gaz natural din Mediterana cu titlul "Vanarea comorii din Mediterana" si subtitlul "Powerplay geostrategic". Potrivit revistei germane, "in Mediterana exista rezerve uriase de gaz natural si multi…

- Grup Cereal Agrozoo SRL, controlata de Cristian Bogdan Bobe, a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul tehnic de prezentare a proiectului "Construire cramaldquo;, in vederea obtinerii avizului de mediu. Crama va fi infiintata in comuna Pestera. Acest obiectiv presupune construirea…

- Rusia face si va face tot ce vrea in enclava baltica Kaliningrad, inclusiv sa desfasoare rachete tactice Iskander, fara a informa NATO, a declarat astazi seful Comitetului de aparare al Dumei de Stat, Vladimir Shamanov. "Este teritoriul nostru si facem acolo ce dorim", a spus Shamanov, fostul comandant…

- Cea mai recenta investiție in Piața “Sfantul Ilie” este și una dintre cele mai așteptate, atat de precupeți, cat și de cumparatori: schimbarea copertinei vechi și uzate prin care de ani de zile curgea apa. Copertinei roșie de poliplan, care deranja ochiul cumparatorului, i-a luat locul una noua, de…

- Membra Comitetului Executiv al Organizatiei de Eliberare a Palestinei (OEP) Hanan Ashrawi a facut apel la guvernul Romaniei sa joace un rol activ in sprijinul unei paci juste si al constituirii unui stat palestinian suveran si independent. Initiativa vine dupa ce Romania a decis sa se abtina la votul…

- Profesorii si elevii care timp de trei decenii s au aflat sub aura luminoasa a primului director Nicolae Checiu se vor intalni, sambata, la Liceul Teoretic Decebal din municipiul Constanta pentru comemorarea bunului lor povatuitor si prieten de scoala. Profesorul Nicolae Checiu, director emblema al…

- Ministrul Eugen Teodorovici a explicat noul mecanism Ministerul Finantelor a anuntat ca a gasit solutia pentru a rezolva problema scaderii salariilor din anumite domenii în urma transferului contributiilor sociale. Este vorba despre patru categorii profesionale: cei care lucreaza…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a publicat declaratia de avere a liderului de la Kremlin.Vladimir Putin candideaza la un nou mandat de presedinte al Federatiei Ruse, cel de al patrulea. Conform declaratiei de avere, Putin are o avere modesta. El detine un apartament de 77 de…

- IG Metall, cel mai puternic sindicat din Germania, a obtinut o crestere salariala de 4,3% si dreptul la saptamana de lucru de 28 de ore, intr-un acord de referinta care va fi considerat un reper pentru alte sectoare, potrivit Rador care citeaza Financial Times . Acordul arata cata forta a conferit avantul…

- Mihai Ghebrea (40 de ani) a fost abandonat de mama la 7 luni. Asa a ajuns in orfelinat, acolo unde a luptat enorm pentru a-si depasi conditia. 40 de ani mai tarziu este jurist si s-a intors in acelasi mediu in care a copilarit, dar din alta postura: a fost numit director la Casa de Copii Pinocchio din…

- Vesela si tacamurile din plastic vor fi interzise in Franta. Autoritatile franceze au aprobat o lege, prin care vor interzice, incepand din anul 2020, utilizarea veselei de unica folosinta – farfurii, pahare, furculite sau cutite din plastic. Masura luata face parte din lupta impotriva efectelor…

- Un director de școala trimitea aceasta scrisoare fiecarui profesor pe care il angaja la lucru... „Draga profesor! Eu am supraviețuit lagarului de concentrare, ochii mi-au vazut ceva ce nimeni nu ar trebui sa vada: - cum oameni de știința construiesc camere de gazare; - cum medici calificați otravesc…

- Postul ar fi infiintat special pentru un "servitor mut al unui sindicalist vestit", sustine Gelu Stefan Diaconu fara a da insa si numele acestuia. Gelu Stefan Diaconu aminteste si faptul ca in 2016 ar fi urmat sa se desfiinteze vreo 15-20 de birouri vamale fara activitate care aveau parte de personal…

- Polonia si Ungaria sunt obligate sa iși revizuiasca planurile privind Europa. Cele doua tari incearca sa contracareze pactul dintre Emmanuel Macron și Angela Merkel si se simt amenințate de proiectul președintelui francez și al cancelarului german pentru a reinnoi și a consolida Uniunea, scrie publicatia…

- Bursa de Valori Bucuresti BVB , cea mai importanta institutie a pietei de capital, va continua sa dezvolte o infrastructura si un mediu care sa i permita sa atinga potentialul maxim astfel incat Romania sa promoveze in randul pietelor emergente ca o consecinta a acestei dezvoltari, a declarat Adrian…

- Procurorul general al Republicii Moldova, Eduard Harunjen, respinge informatiile conform carora Procuratura Generala ar fi afiliata politic. El sustine ca unele institutii de presa creeaza aceasta perceptie in randurile populatiei precum ca organele de drept sunt influentate politic.

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa o partida amicala impotriva reprezentativei similare a statului Israel, pe 24 ianuarie, in deplasare, la Nethanya. Pe langa amicalul cu Israel, Romania va mai disputa un joc demonstrativ și in fața Olandei, la Craiova, pe 27 martie. Va fi prima partida a echipei…

- Negocierile pentru coalitia intre CDU-CSU si SPD incep in forta. Angela Merkel isi joaca cariera politica, Martin Schulz credibilitatea. Pentru Angela Merkel, nu mai e timp de pierdut. Germanii si Europa intreaga asteapta de peste patru luni un guvern stabil la Berlin, scrie Le Point . In schimb, polonezii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a participat luni la instalarea in functia de director al Penitenciarului Iasi a comisarului sef de penitenciare Cristina Dumitran, context in care a dat asigurari ca MJ va sustine solutionarea problemelor privind supraaglomerarea si conditiile de detentie. Potrivit…

- Judecatoria Medgidia a admis propunerea de eliberare conditionata a lui Mihai Necolaiciuc, fost sef al CFR, formulata de Comisia pentru liberarea conditionata din cadrul Penitenciarului Poarta Alba. Decizia nu este definitiva, ea fiind atacata la Tribunalul Constanta de procurorii Directiei Nationale…

- Dupa un prim esec in noiembrie cu ecologistii si liberalii, Angela Merkel, 63 de ani, la putere de 12 ani, nu mai are dreptul la greseala daca vrea sa guverneze inca patru ani. La peste trei luni de la alegerile legislative din Germania, conservatorii si social-democratii incheie joi cinci zile de negocieri…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a inlocuit-o, marti, pe Mariana Gheorghe din functia de director general (CEO) al companiei, care „a renuntat la mandatul sau”, conducerea societatii fiind preluata de Christina Verchere, informeaza Mediafax. „In sedinta de astazi, Consiliul ...

- Daca vrei sa realizezi un echilibru intre bugetul de cheltuieli și planul de economii, iar acest lucru iți pare greu de pus in aplicare, ai putea sa te inspiri din ideile de economisire a banilor prezentate in continuare. In ziua de azi, romanii sunt mult mai preocupați cum sa faca economii, impulsul…

- A trecut aproape un an de cand Donald Trump a fost investit in functie, iar Germania inca mai dezbate ce anume, mai exact, inseamna administratia lui pentru Europa. Este dl Trump doar o sincopa in sistemul politic american sau indiciul unei boli cronice? Va mai fi vreodata la fel relatia transatlantica…

- Anul care urmeaza va fi unul extrem de important in ceea ce privește procesul de ieșire al Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar analiștii spun ca singurul lucru previzibil privind ce urmeaza pentru Brexit in 2018 este ca totul este imprevizibil. In 2016, britanicii au votat sa iasa din Uniunea…

- Dosarul instrumentat de procurori DNA a fost inregistrat la Tribunalul Alba in 28 decembrie 2018. Persoanele trimise in judecata sunt Farcaș Florian, fost director Oficiului de Plati pentru Dezvoltare Rurala Alba pana in 2010, medicul veterinar Dumitru Dorin și persoana fizica Giurgiu Gheorghe Ioan.…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul teritorial Tirgu Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: AVRAM PANTELIMON, la data faptelor director sucursala in cadrul S.N.G.N. Romgaz SA Sucursala Tg. Mures, sub aspectul savarsirii infractiunii…

- Deputatul a precizat ca discuțiile despre CP și CPP vor avea loc in luna februarie. "Ministrul Justiției ne-a spus ca ne va trimite traducerile codurilor din cele 26 de țari. Abuzul in serviciu care in 90% din state e dezincriminat, Comisia ne spune ca trebuie sa punem prag, amendamentele…

- În data de 4 ianuarie 2018, ghișeele Centrului de Informare pentru Cetațeni vor fi deschise de la ora 08.30, fiind astfel reluat programul normal de lucru. În perioada 23.12.2017-26.12.2017, respectiv 30.12.2017-02.01.2018, Direcția de Evidența a Persoanelor NU asigura program…

- Inaintea discursului de luni al presedintelui Trump pe tema securitatii nationale, oficialii dadusera de inteles ca el va adopta un nou ton dur la adresa Chinei. Nu prea s-a intamplat asa ceva. Intr-un discurs care a fost urmarit cu mare atentie, Trump a calificat China si Rusia drept "puteri rivale",…

- Secretarul de stat Madalin Voicu, reprezentant al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, a anuntat, marti, angajatii Operei Nationale Bucuresti ca baritonul Stegan Ignat va prelua interimatul managementului institutiei.

- Magdalena Șerban, femeia care a aruncat in fața metroului o tanara, are un comportament agresiv și in spatele gratiilor. Criminala de la metrou a atacat trei gardience in pușcarie. Aceasta ar fi rupt și spart tot ce a gasit in celula de la Spitalul-penitenciar Jilava. Individa care a impins-o in fața…

- Turcia intentioneaza sa-si deschida o ambasada in Ierusalimul de Est, a declarat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la cateva zile dupa ce lideri musulmani reuniti la un summit la Istanbul au cerut recunoasterea Ierusalimul de Est drept capitala unui stat palestinian, ca reactie la…

- O femeie din Marea Britanie planuiește sa "condimenteze" curcanul de Craciun cu cenușa mamei sale, pentru masa festiva. Debra Parsons și-a pierdut mama de curand, iar primul Craciun fara aceasta pare sa fie o povara mult prea mare pentru femeia in varsta de 41 de ani. Conform Mirror, Debra planuiește…

- Cu o activitate profesionala de peste patru decenii in asigurari, domnul Nicolae Crisan a fost printre primele persoane care au organizat activitatea de reglementare si supraveghere a acestui sector, intai in cadrul structurii specializate a Ministerului de Finante si apoi, din anul 2001, ca primul…

- In cursul conferintei sale de presa anuale, Vladimir Putin a confirmat ca el si cu Donald Trump se tutuiesc. Celor 1600 de jurnalisti invitati la conferinta sa de presa-maraton, presedintele rus le-a spus ca, atunci cand discuta cu omologul sau american, ambii apeleaza la "numele mici", potrivit Rador…