Stiri pe aceeasi tema

- Totul s-a petrecut in Marea Britanie, iar soția diplomatului american avea calitatea de "suspect" in investigatia Politiei din Northamptonshire dupa un accident soldat cu victime care a avut loc in 27 august. Doar ca, sub protecție diplomatica, aceasta a parasit teritoriul Marii Britanii. Diplomații…

- Femeia de 42 de ani avea calitatea de "suspect" in investigatia Politiei din Northamptonshire asupra coliziunii care a avut loc in 27 august in Croughton, a precizat intr-un comunicat sefa operatiunilor de investigatie Sarah Johnson.Ambasada SUA la Londra a declarat ca incidentul a implicat…

- Seful executivului european, al carui mandat se va incheia exact la 31 octombrie, a spus ca Brexit-ul "este impotriva sensului istoriei si a spiritului (fostului om de stat britanic Winston) Churchill, care in perioada sa pleda pentru Statele Unite ale Europei"."Cred ca avem inca posibilitatea…

- Boris Johnson și Donald Trump urmeaza sa se intalneasca duminica dimineața, fiind așteptați sa discute despre viitorul relațiilor bilaterale intre Statele Unite și Marea Britanie, in contextul Brexit. Intrebat daca ii va transmite liderului de la Casa Alba ca trebuie sa evite escaladarea razboiului…

- Președintele american Donald Trump a mulțumit Administrației de la Londra pentru „un parteneriat statornic” în probleme globale, în cadrul unei conversații telefonice cu prim-ministrul britanic Boris Johnson, a transmis Casa Alba, conform Reuters, citat de Mediafax. „Președintele…

- Presedintele american Donald Trump doreste ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa fie un succes, pe care Statele Unite il vor sprijini printr-un acord bilateral de liber schimb, a promis consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton. În contextul în care Marea Britanie…

- Aceasta masura in legatura cu persoanele aflate in situatie ilegala, al caror numar l-a estimat la 500.000 numai la Londra, ar urma, in opinia sa, sa fie insotita de decizii menite a impiedica noi intrari ilegale de imigranti, pentru a se evita un "efect de bumerang". In timpul unui miting…

- Boris Johnson, favorit pentru a deveni viitorul premier al Marii Britanii, a propus sambata regularizarea statutului imigrantilor clandestini, o idee pe care a mai lansat-o si cand era primar al Londrei, informeaza AFP. Aceasta masura in legatura cu persoanele aflate in situatie ilegala,…