- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat, miercuri, ca va analiza textul ordonantei de urgenta conform careia cartelele pre-pay vor putea fi cumparate doar cu buletinul, iar in cazul in care aceasta nu respecta decizia Curtii Constitutionale referitoare la stocarea si folosirea datelor, actul…

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala cu excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. Renate Weber, noul avocat al poporului, a fost numita in functie la propunerea ALDE.Motivele invocate pentru sesizarea CCR:…

- Avocatul Poporului a anunțat ca a inceput o analiza a constituționalitații prevederilor Codului Administrativ ca urmare a 10 petiții trimise de persoane fizice și juridice prin care Avocatului Poporului i se cere sa conteste Codul la Curtea Constituționala. Avocatul Poporului este singura instituție…

- Instituția condusa de Renate Weber precizeaza ca examineaza prevederile Codului Administrativ conținute in OUG nr. 57/2019, iar concluziile analizei de constituționalitate vor fi comunicate atat petenților, cat și societații civile.”Analiza sesizarilor prin care sunt invocate argumente…

- USR a depus, joi, la Avocatul Poporului solicitarea pentru sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la ordonanta de urgenta de adoptare a Codului administrativ.Citește și: Situatie tensionata la ICCJ: Presiuni asupra judecatorului care trebuie sa decida redeschiderea dosarului unui membru…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat la RFI ca dezbaterile privind aceasta institutie au fost ”foarte politizate” si crede ca Avocatul Poporului este singura institutie de acest fel din UE care are intre competente sesizarea Curtii Constitutionale pe chestiuni de neconstitutionalitate. Renate…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anunțat ca liberalii nu o vor susține pe Renate Weber pentru funcția Avocatul Poporului fiindca, la europarlamentarele din 26 mai a fost invalidata, prin votul cetațenilor. El a precizat ca PNL il va susține pe Peter Eckstein Kovacs, scrie Mediafax.„In ceea ce o…

- Calin Popescu Tariceanu a anuntat, in sedinta grupurilor reunite ale ALDE, ca fostul europarlamentar Renate Weber este propunerea partidului pentru functia de Avocat al Poporului, in conditiile in care lui Victor Ciorbea i-a exprimat mandatul.Stire in curs de actualizare...