- O delegatie a Parlamentului European se va deplasa luni, 24 iunie, la Chisinau, pentru a evalua situatia politica din Republica Moldova si pentru un schimb de opinii cu noul guvern al tarii. Delegatia va fi formata din patru europarlamentari, potrivit unui comunicat de presa, citat de IPN si Radio…

- NATO se declara îngrijorata de criza de la Chișinau și îndeamna partidele parlamentare sa se așeze la masa dialogului, sa-și pastreze calmul și sa dea dovada de reținere. Un mesaj în legatura cu situația de la Chișinau a fost transmis și de Alianța Nord-Atlantica, care subliniaza…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis suspendarea temporara a lui Igor Dodon din funcția de președinte al țarii, în urma refuzului acestuia de a dizolva parlamentul, conform unui comunicat emis duminica de CCM. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, suspendat temporar…

- In acest context, Parlamentul s-a intrunit in sedinta extraorddinara si a hotarat schimbarea Guvernului, in fruntea executivului fiind aleasa Maia Sandu, o proocidentala. Ea a avut si sustinerea partidului lui Igor Dodon, un prorus convins. Intelegerea dintre cele doua parti a vizat ca Republica Moldova…

- Președintele Partidului Popular European, Joseph Daul, a felicitat blocul ACUM pentru crearea unui Guvern la Chișinau și pentru asumarea conducerii, transmite Radio Chișinau.Într-o declarație remisa presei, Joseph Daul a spus ca „orice provocari sau folosire a violenței pentru a rasturna…

- Liderul Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul, a salutat joi decizia blocului ACUM condus de Maia Sandu (PAS) si Andrei Nastase (PPDA) de a intra la guvernare impreuna cu Partidul Socialistilor (PSRM) "pentru a elibera Republica Moldova de Plahotniuc (Vladimir Plahotniuc, liderul Partidului…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, marioneta jalnica a oligarhului Victor Topa, condamnat în Moldova si evadat la Frankfurt, îsi reconfirma reputatia de individ care a adus în politica moldoveneasca limbajul suburban si practica linsajului public. Comentatorul politic…