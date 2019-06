Stiri pe aceeasi tema

- Presa locala scrie ca la scurt timp dupa ce PDM a anuntat ca se retrage de la guvernare, de pe aeroportul din Chisinau au decolat mai multe avioane private, dar si charter cu destinatiile Moscova, Odessa si Londra. La bordul lor s-ar afla membri ai PDM. Premierul in exercițiu al Republicii Moldova,…

- Pavel Filip a anunțat ca nu accepta noul Guvern învestit și nu intenționeaza sa cedeze fotoliile noilor miniștri votați sâmbata de Parlamentul de la Chișinau, scrie Agora.md.În cadrul unei emisiuni televizate, Filip, care este și vicepreședinte al Partidului Democrat condus de…

- Acest jurist de 63 de ani, care si-a facut studiile in Germania, este candidatul coalitiei de centru-dreapta aflata la putere si ar urma sa obtina sprijinul a cel putin 55 dintre cei 100 de parlamentari ai acestei tari baltice, membra a NATO si a zonei euro.Alti doi candidati sunt in cursa…

- "UE are o problema: amenintarea de implozie care o paste. Trista realitate este ca avem o Uniune in care o parte a populatiei, in special din nord-vestul Europei, vrea sa se retraga", a declarat Hoekstra intr-un discurs sustinut la Universitatea Humboldt de la Berlin. "Daca Uniunea noastra este incapabila…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, se va deplasa in Rusia la sfarsitul lunii aprilie, pentru o intrevedere cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, anunta autoritatile de la Moscova, conform Mediafax.Citește și: BIOGRAFIA neromanțata - Cine este Eugen Nicolicea, propunerea PSD la conducerea…

- Ziarul rus Kommersant, cu referire la surse de incredere din structurile de stat ale Federatiei Ruse, scrie ca Moscova i-a transmis lui Igor Dodon ca ar fi mai bine ca Socialistii sa formeze o alianta de guvernare cu Blocul politic ACUM, condus de Maia Sandu si Andrei Nastase, decat cu „oligarhul toxic”,…

- Dupa ce a dislocat in Crimeea bombardiere nucleare tip Tupolev 22, Moscova continua jocurile de razboi in zona Marii Negre aducand peste 1.500 de militari care efectueaza exercitii. Practic, este vorba de niste manevre in care este implicata si o cantitate mare de tehnica militara, fiind mobilizate…