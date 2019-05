Stiri pe aceeasi tema

- In opinia lui Igor Dodon, si socialistii, si reprezentantii esichierului de dreapta au fost si sunt in opozitie fata de Partidul Democrat (PDM) care este la guvernare in ultimii ani. De aceea, este un lucru logic ca doua partide de opozitie incearca sa ajunga la un numitor comun pentru a-si uni fortele…

- Cu cat mai aproape va fi termenul de dizolvare a Parlamentului, cu atat discutiile dintre formatiunile care au acces in legislativ vor fi mai constructive, a declarat presedintele Igor Dodon in cadrul emisiunii "Moldova in direct'' de la postul public de televiziune Moldova 1, informeaza…

- Cu cat mai aproape va fi termenul de dizolvare a Parlamentului, cu atat discutiile dintre formatiunile care au acces in legislativ vor fi mai constructive, a declarat presedintele Igor Dodon in cadrul emisiunii "Moldova in direct' de la postul public de televiziune Moldova 1, informeaza vineri IPN…

- Prima ședința de constituire a Parlamentului nou de la Chișinau a avut loc pe 21 martie, aceasta fiind și ultima ședința publica a noului legislativ. Dupa aceasta ședința, deputații au avut zece zile la dispoziție pentru constituirea facțiunilor parlamentare. Dupa aceasta procedura aleșii ar trebui…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, care a purtat marti discutii separate cu reprezentantii partidelor parlamentare, a lansat invitatia pentru o intrevedere comuna a liderilor Partidului Socialistilor (PSRM), Partidului Democrat (PDM) si Blocului ACUM, care sa fie moderata de seful statului,…

- CHIȘINAU, 26 mart – Sputnik. Liderii Blocul Politic ACUM, Maia Sandu și Andrei Nastase, au declarat astazi în cadrul unei conferințe de presa ca sunt gata sa-și asume guvernarea țarii daca vor fi îndeplinite trei condiții și anume: Andrei Nastase sa fie numit în funcția de…

- Dupa închiderea urnelor partidul președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, conduce la foarte mica distanța de cel al oligarhului Vladimir Plahotniuc. Pe locul trei se situeaza blocul ACUM, alianța pro-europeana, urmata de partidul Șor și de PCRM, partidul comunist al fostului președinte Vladimir…