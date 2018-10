Stiri pe aceeasi tema

- Cu referire la articolul publicat de catre agenția de știri americana Bloomberg, în data de 17 octombrie, privind poziția reticenta a Republicii Moldova fața de aderarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la Acordul internațional privind Achiziții Publice din cadrul Organizației…

- Republica Moldova poate aduce Marii Britanii un prejudiciu de 1.7 trilioane de dolari prin refuzul de a permite accesul la acordul Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) privind Achizitiile Publice, scrie publicatia Bloomberg, citata de Adevarul.

- Miscarea de Rezistenta ACUM organizeaza joi o actiune publica in fata sediului parlamentului de la Chisinau, in contextul audierilor cu privire la furtul miliardului, informeaza Radio Chisinau. Legea Magnitki, denumita astfel in memoria avocatului rus Serghei Magnitki, arestat in anul 2008…

- Curtea Constituționala din Republica Moldova a decis luni suspendarea temporara din funcție a președintelui Igor Dodon, pentru a patra oara, dupa ce acesta a refuzat sa semneze decretele de numire in funcție a doi miniștri, relateaza Unimedia și Radio Chișinau. Stire in curs de actualizare! The post…

- Liderul fractiunii PSRM din Consiliul Municipal Chisinau, Ivan Ceban, a carui masina a fost lovita acum trei zile, sugereaza ca ar putea exista o legatura cu accidentul in care au fost implicate duminica doua masini din coloana prezidentiala a lui Igor Dodon, relateaza Radio Chisinau. …

- Premierul britanic Theresa May a facut apel sa nu se exagereze consecintele unei retrageri a Marii Britanii din UE fara un acord cu Bruxellesul, subliniind ca guvernul sau ''face pregatirile necesare'' pentru ca un astfel de scenariu sa nu se transforme intr-o catastrofa, relateaza AFP,…

- Premierul britanic Theresa May a facut apel sa nu se exagereze consecintele unei retrageri a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord cu Bruxellesul, subliniind ca guvernul sau ''face pregatirile necesare'' pentru ca un astfel de scenariu sa nu se transforme intr-o catastrofa, relateaza…

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a declarat ca "intransigenta" din partea Uniunii Europene impinge Marea Britanie catre un Brexit fara un acord oficial cu Bruxellesul, intr-un interviu publicat de Sunday Times, relateaza Reuters. Cu mai puţin de opt luni până la…