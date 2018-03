Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a indeplinit condițiile pentru asistența macrofinanciara stipulate in Memorandumul de ințelegere intre UE și Republica Moldova.Anunțul a fost facut la ședința Consiliului Parlamentar pentru Integrare Europeana, prezidata de președintele Parlamentului Andrian Candu.

- Oamenii de afaceri din Moldova si Turcia isi consolideaza relatiile. Un nou acord privind imbunatatirea bussinesului a fost semnat la forumului economic Moldova - Turcia din Istanbul, unde participa ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o intrevedere oficiala cu ministrul Economiei al Republicii Turce, Nihat Zeybekci. Intalnirea a avut loc in cadrul Forumului Economic Moldova-Turcia, care se desfașoara la Istanbul.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, și secretarul de stat Vitalie Iurcu vor participa la Forumul Economic Moldova-Turcia, care se va desfașura la Istanbul, Turcia, in data de 23 martie.

- Progresele inregistrate pe dimensiunea de cooperare Republica Moldova – Uniunea Europeana au fost analizate in seara zilei de ieri, in cadrul ședinței Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeana (CGIE), prezidata de premierul Pavel Filip.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat astazi la ceremonia de inaugurare a platformei de laboratoare ultramoderne "TIC și Ingineria Sistemelor – CIRCLE", in cadrul Universitații Tehnice a Moldovei (UTM).

- Prognoza indicatorilor macroeconomici, inclusiv creșterea volumului de producție, Produsul Intern Brut, exportul si importul pentru anii 2017-2023, au fost cateva dintre subiectele discutate de Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, care a avut o intrevedere cu echipa

- Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, a prezidat miercuri, 14 martie, prima sedinta a Grupului de lucru privind implementarea proiectului de edificare a arenei polivalente „Arena Chisinau”. Prioritatea Grupului de lucru este elaborarea, in termen de 10 zile, a Foii de parcurs pentru asigurarea implementarii…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat la ședința de lucru la care s-a discutat elaborarea și definitivarea proiectului de lege care vine sa reduca presiunea sancționatorie asupra mediului de afaceri.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, Președinte al Comisiei naționale pentru consultari și negocieri colective (CNCNC), susține inițiativele de modificari și completari la legislație, inițiate de membrii CNCNC.

- „Rezultatele guvernarii PSD – ALDE incep sa fie simțite de tot mai mulți romani, iar statistica nu minte și ne arata ca, in ciuda bețelor puse in roata din partea opoziției, in ciuda dorinței unora de a nu implementa programul de guvernare, rezultatele noastre sunt din ce in ce mai bune. Romania are…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat astazi la prezentarea Strategiei Europene Comune de Cooperare pentru Dezvoltare (Document de Programare Comuna) pentru Republica Moldova, alaturi de cabinetul de miniștri, ambasadorii țarilor membre ale UE in

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a discutat astazi cu membrii Asociației Businessului European despre dezvoltarea economiei, reformele lansate pentru facilitarea activitații agenților economici, provocarile cu care se confrunta mediul de afaceri, dar și

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut o intrevedere cu Ambasadorul Republicii Azerbaidjan la Chișinau, Gudsi Dursun oglu Osmanov. Oficialii au apreciat progresele inregistrate in parteneriatul bilateral si au evaluat posibilitatile de dinamizare a relatiilor moldo-azere, inclusiv…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o intrevedere cu Șeful Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) in Republica Moldova, Ambasadorul Michael Scanlan.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a fost audiat astazi la Parlament, in contextul moțiunii simple depuse de PSRM, noteaza Noi.md. Deputații liberali au plasat in sala pancarte cu intrebarea - „Diploma?”. Anterior, Chiril Gaburici a fost vizat intr-un scandal legat de diploma sa…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, ar fi scris cerere de demisie cu o zi inainte ca Parlamentul sa examineze moțiunea ce cenzura depusa de depuații socialiști. Despre acest lucru scrie pe pagina sa de Facebook, vicepreședintele Partidului Liberal, Valeriu Munteanu.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o intrevedere cu reprezentantul Fondului Monetar Internațional in Republica Moldova, Volodymyr Tulin, noteaza Noi.md. Oficialii au trecut in revista cele mai importante reforme ale Guvernului și au discutat despre evoluțiile macroeconomice…

- Fondul Monetar Internațional va continua sa ofere sprijin pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o intrevedere cu reprezentantul Fondului Monetar Internațional in Republica Moldova, Volodymyr Tulin.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a discutat astazi cu reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) despre provocarile pe care le intampina.

- Moldova și Polonia, interesate sa extinda comerțul, turismul și investițiile in mai multe domenii prioritare. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o intrevedere cu Ambasadorul Republicii Polone in țara noastra, Bartlomiej Zdaniuk, privind

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a declarat ca crede in potențialul Moldovei in sectorul tehnologiei informației, care are un mare viitor și avantaje competitive. El a facut acest lucru in cadrul unei intilniri cu reprezentanții din domeniul tehnologiilor informaționale, cu care…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a discutat cu reprezentanții din domeniul tehnologiilor informaționale despre dezvoltarea industriei TIC in Republica Moldova, provocarile cu care se confrunta, dar și oportunitațile pentru atragerea companiilor IT straine.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat astazi la ședința Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltarii Regionale (CNCDR), privind examinarea rezultatelor implementarii, in anul 2017, a Strategiei Naționale de Dezvoltare Regionala (SNDR) pentru anii

- Republica Moldova a inregistrat progrese in implementarea prevederilor Acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeana ce vizeaza crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzator (DCFTA). Acest fapt a fost menționat de catre Ministerul Economiei și Infrastructurii in cadrul Reuniunii…

- Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova va intreprinde masurile necesare pentru dezvoltarea transportului naval de marfuri și pasageri. O declarație in acest sens a facut Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, in cadrul ședinței in teritoriu la care au luat parte…

- Se preconizeaza atragerea de noi investiții in Zona Economica Libera Giurgiulești. Acest fapt a fost menționat in cadrul intrevederii pe care Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut-o cu Thomas Moser, directorul executiv al companiei „Danube Logistics”, in timpul vizitei la Portul…

- Procuratura Generala refuza sa ofere acces la informația privind dosarul penal deschis anterior pe numele lui Chiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii, privind deținerea unei diplome false de studii. Mai mult, Chiril Gaburici nu a finisat nici doctoratul, deoarece nu a susținut pana in…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, și secretarul de stat Serghei Bucataru au întreprins astazi o vizita de lucru la gara auto din Cimișlia. Ministrul a discutat cu angajații garii și pasagerii, pentru a identifica problemele acestora, care urmeaza a fi soluționate…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o intrevedere cu bașcanul UTA Gagauzia, Irina Vlah. Subiectele discutate de catre cei doi oficiali s-au axat pe activitatea zonelor economice libere din UTA Gagauzia, reabilitarea infrastructurii rutiere din regiune, precum și activitatea…

- Implementarea politicilor și susținerea mediului de afaceri din domeniul tehnologiei informației, dezvoltarea infrastructurii, a serviciilor de internet și distribuție TV, pregatirea specialiștilor in domeniul IT au fost principalele subiecte discutate la intrevederea de astazi a

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a intreprins o vizita de lucru la Aeroportul Internațional Chișinau, unde a discutat cu directorul general al companiei ”Avia Invest”, Petru Jardan, despre modernizarea aeroportului.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o intrevedere cu o echipa de experți ai DG ECFIN (Direcția Generala Afaceri Economice și Financiare din cadrul Comisiei Europene), care intreprinde, in perioada 5-9 februarie, o misiune de evaluare a celor 10

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat astazi la prima ședința comuna din acest an a Parlamentului și Guvernului, prezidata de președintele Parlamentului Andrian Candu și prim-ministrul Pavel Filip.

- Uniunea Europeana a lansat astazi Proiectul "Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calitații în contextul DCFTA în Republica Moldova". La ceremonia de lansare au participat ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, și Ambasadorul Delegației UE la Chișinau, Peter…

- Sistemului Informațional Automatizat al Serviciului Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112 va fi dat in exploatare la sfirșitul lunii martie, mai devreme decit era preconizat. Despre aceasta a fost informat Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, in cadrul unei vizite de lucru…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, și secretarul de stat, Vitalie Iurcu, au discutat astazi cu directorul Agenției Turismului, Stanislav Rusu, și directorul Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor din Moldova (MIEPO), Vitalie Zaharia,

- Rezultatele economice inregistrate de Romania sunt fantastice, dar in doi sau trei ani modelul economic nu este sustenabil pentru ca este bazat pe consum si avem nevoie sa vedem o trecere la unul bazat mai mult pe investitii, sustine Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru Romania si…

- Surpriza pentru calatorii de pe cursa feroviara Chișinau-Ungheni. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, și-a facut o apariție neașteptata in tren, pornind la drum spre Ungheni, alaturi de ceilalți pasageri. Din citeva poze obținute de redacția Deschide.MD observam cum șeful de la…

- Surpriza neașteptata pentru calatorii de pe cursa feroviara Chișinau-Ungheni. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, și-a facut o apariție neașteptata in tren, pornind la drum spre Ungheni, alaturi de ceilalți pasager, scrie deschide.md.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a prezidat astazi ședința Consiliului Proiectului Energie și Biomasa, in cadrul careia au fost prezentate rezultatele obținute de PEBM pe parcursul anului 2017 și au fost stabilite obiectivele pentru acest an.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o intrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in țara noastra, James D. Pettit. Oficialii au facut schimb de opinii privind cooperarea comercial-economica dintre Republica Moldova și SUA, inițierea proiectelor investiționale…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o discuție telefonica cu prim-viceprim-ministrul, ministrul Dezvoltarii Economice și Comerțului din Ucraina, Stepan Kubiv. În cadrul convorbirii, miniștrii au discutat despre consolidarea relațiilor bilaterale,…

- Ministrul Economiei si Infrastructurii, Chiril Gaburici, si-a prezentat luni, 22 ianuarie, prioritatile activitatii institutiei pentru urmatoarea perioada. Ministrul a accentuat importanta domeniului infrastructurii drumurilor, subliniind ca Moldova trebuie sa devina un santier de constructie, astfel…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o discuție telefonica cu prim-viceprim-ministrul, ministrul Dezvoltarii Economice și Comerțului din Ucraina, Stepan Kubiv.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a prezentat astazi, in cadru ședinței operative cu responsabilii pe domenii ai MEI, prioritațile activitații instituției pentru urmatoarea perioada.

- Republica Moldova va continua sa coopereze cu Romania in domeniul energiei, in special in implementarea proiectelor de interconectare a sistemelor de electricitate și gaze din cele doua țari. Asupra acestui fapt s-a convenit in cadrul intrevederii dintre ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, va conduce Comisia tripartita pentru reglementarea problemelor social-economice din țara noastra. Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, decizia a fost luata in cadrul unei intrevederi a prim-ministrului Pavel Filip…

- Curtea Constituționala a Moldovei i-a suspendat atribuțiile președintelui Igor Dodon constatand ca „se afla in imposibilitatea indeplinirii mandatului, din cauza refuzului deliberat de a-si exercita obligatia constitutionala”, anunța presa din Republica Moldova. Dupa ce Igor Dodon a respins pentru a…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis, azi, suspendarea atribuțiilor președintelui Igor Dodon privind numirea miniștrilor, în urma examinarii unei sesizari depuse de catre un grup de deputați ai Partidului Democrat, relateaza site-ul Unimedia. Curtea a constatat ca "președintele…