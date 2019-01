Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul executiv susține ca și foștii colaboratori ai cantarețului R & B, Celine Dion, Erykah Badu, Dave Chapelle și Questlove au refuzat și ei interviurile. Foștii colaboratori ai lui R Kelly, Lady Gaga și Jay-Z, se numara printre muzicienii care au refuzat sa fie intervievați pentru un serial…

- Platforma Netflix a renunțat la difuzarea unui episod dintr-un serial de comedie in Arabia Saudita, dupa ce a primit plangeri legate de faptul ca umorul critica atitudinea conducatorilor regatului, arata BBC, potrivit Mediafax.Al doilea episod din seria ”Patriot Act”, cu americanul Hasan Minhaj…

- Potrivit "Le Point", daca ceea ce a marturisit americanul este adevarat, va fi declarat cel mai sangeros criminal in serie din Statele Unite. In timp ce politia poate confirma 30 dintre cele 90 de crime pe care si le atribuie, el afirma ca doar victimele sunt in masura sa ii recunoasca faptele.…

- Anchetatorii din Louisiana și Georgia au confirmat ca au reușit sa inchida patru cazuri de omor nerezolvate, dupa ce Samuel Little, in varsta de 78 de ani, care executa deja o pedeapsa pe viața pentru trei crime in California, a marturisit ca el este ucigașul, scrie NBC News. Potrivit unui memorandum…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este acuzat ca ar fi primit aproape 800.000 de dolari de la reprezentantii unei companii austriece pentru a incheia mai multe acte aditionale la un contract comercial, banii fiind folositi pentru campania electorala. „Procurorii desfasoara o investigatie…

- Acesta este cel mai recent din seria coletelor suspecte care i-au vizat pana acum, intre altii, pe presedintele Donald Trump, pe fostul presedinte american Barack Obama, pe sotii Clinton, dar si pe miliardarul George Soros si postul de televiziune american CNN. Potrivit NBC, acest pachet este…