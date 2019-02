Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai politiei din Chicago au declarat joi ca actorul Jussie Smollett a pus la cale un atac, pe 29 ianuarie, pentru ca era „nemultumit de salariul” pe care il primea de la 20th Century Fox Television pentru rolul din serialul „Empire”, potrivit Variety, relateaza News.ro.Citește…

- Condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, Cristi Borcea a parasit IPJ Ilfov in catușe. Insoțit de mascați, fostul acționar al Dinamo a fost urcat in duba și dus la Peninteciarul Rahova. Cristi Borcea s-a predat Poliției, astazi dimineața, dupa ce a primit o condamnare de 5 ani de inchisoare cu…

- Cristi Borcea se intoarce la inchisoare. Fostul actionar al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti s-a predat, in aceasta dimineata, la IPJ Ilfov, dupa ce Instanta Suprema l-a condamnat la 5 ani de inchisoare cu...

- Doi romani au fost arestati pentru trafic de droguri in Cambodgia. Alaturi de romani au fost arestati si trei nigerieni, scrie Romania TV. In bagajul unuia dintre ei politistii au gasit patru pungi de plastic cu metamfetamina, cu o greutate de 5 kilograme. Romanul urma sa se imbarce intr o cursa cu…

- Meghan Markle trece din nou prin momente stanjenitoare. Fratele ei vitreg, Thomas Markle Jr, cu care nu are o relatie foarte buna, a fost arestat pentru conducere sub influenta alcoolului. Potrivit jurnaliștilor TMZ, barbatul de 52 de ani conducea in statul Oregon cand a fost oprit de poliție. Markle…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au reținut 24 de ore un barbat care nu a oprit la semnalul regulamentar de oprire și și-a continuat deplasarea cu autoturismul. Barbatul nu avea permis de conducere și fusese recent eliberat din inchisoare, inainte de termen, dupa ce a comis o…