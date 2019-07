Starul R&B R. Kelly a fost arestat joi pentru noi acuzatii de abuz sexual, a anuntat NBC News, citand surse din cadrul politiei federale, relateaza vineri Reuters si dpa. R. Kelly, in varsta de 52 de ani, a fost arestat de ofiteri ai politiei din New York si de anchetatori ai Ministerului Securitatii Interne, si urma sa fie adus la New York pentru a comparea in fata unei instante din Brooklyn. Anchetatori ai politiei din New York s-au intalnit in ianuarie cu Faith Rodgers, una dintre principalele reclamante ale lui R. Kelly. Avocata lui Rodgers, Gloria Allred, a declarat atunci ca Rodgers "si-a…