Kelly, in varsta de 52 de ani, a fost acuzat de procurorii din Cook County de patru noi capete de acuzare, doua capete de agresiune sexuala prin forta si doua capete de abuz, potrivit documentelor. Cantaretul a fost de asemenea inculpat in trei cazuri de abuz sexual agravat impotriva unei victime cu varsta cuprinsa intre 13 si 16 ani, potrivit documentelor. Acuzatiile se axeaza pe cineva identificat doar ca J.P. in ianuarie 2010, fa (...)