R. Kelly a pledat nevinovat la noi acuzaţii de agresiuni sexuale extrem de grave R. Kelly a pledat nevinovat in fata mai multor noi acuzatii formulate de procurori impotriva sa, joi, 6 iunie, la Chicago, printre care si cea ca ar fi agresat sexual o adolescenta pe care a cunoscut-o la procesul in care a fost judecat pentru pornografie infantila in urma cu 10 ani. Cele 11 noi capete de acuzare, facute publice saptamana trecuta, inlocuiesc acuzatiile formulate impotriva sa in februarie, in special cu privire la o presupusa victima identificata doar cu ajutorul initialelor JP, potrivit Agerpres. Noile acuzatii sunt mult mai grave. Starul R&B trebuie sa raspunda la patru capete… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

