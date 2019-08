R. Kelly a fost adus, vineri, la o instanta din Brooklyn, New York, pentru a raspunde mai multor acuzatii privind infractiuni cu caracter sexual, printre care si aceea ca a recrutat tinere pentru a intretine relatii intime in timp ce se afla in turnee. Tinerele il numeau "Tati" și erau sechestrate, uneori fara posibilitatea de a manca sau a folosi toaleta.

Acuzații de pedofilie. Ar fi inregistrat video

Starul, care se confrunta de mai multe decenii cu acuzatii de abuz sexual, a fost adus la New York de la Chicago, unde este retinut in baza unor invinuiri legate de pedofilie.…