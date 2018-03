Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat ca a convenit „cu mai multi colegi” sa lucreze la o lege care „sa dea posibilitatea sa ii sanctionam pe cei care mint, defaimeaza propria tara”, el dand-o exemplu in acest sens pe europarlamentarul Monica Macovei. El a precizat ca „libera exprimare nu inseamna…

- In prima etapa a returului Ligii a IV-a, in „Mica Roma”, CIL Blaj a intalnit Cuprirom Abrud, invingand intr-un mod categoric, scor 4-0 (3-0) Au inscris Mercean (15, 31), Comanici (25), Rakoczi (78). Victorie fara emoții pentru echipa din “Mica Roma”, cel mai categoric succes stagional, conturat inca…

- Liderul suprem al PSD, Liviu Dragnea, reales fara contracandidat la Congresul partidului, a reluat lupta cu statul paralel și în cadrul congresului, spunând ca partidul va merge înainte "fara ezitare" pentru a face reforma

- Guvernul polonez a adoptat un proiect de lege total schimbat, care permite retragerea gradelor generalilor comunisti – reiese din documentele puse pe 1 Martie la dispozitie de Centrul Guvernamental Legislativ, potrivit Hotnews. Premierul Mateusz Morawiecki a anuntat ca guvernul a adoptat proiectul de…

- Urmeaza a fi stabilit un alt complet care sa dea sentinta definitiva in acest caz. Condamnarea pe viata a fost pronuntata pe numele lui Aurelian Giosan in luna decembrie, insa acesta a formulat apel, sustinand ca a fost condamnat pe nedrept. Giosan este acuzat ca, in toamna anului 2015, a injunghiat…

- Cel puțin cinci soldați columbieni au fost uciși și alți 10 au fost raniți intr-un atac orchestrat marți de gruparea de gherila Armata de Eliberare Naționala (ELN) in orașul Tibu din nordul Columbiei, conform purtatorului de cuvant al armatei columbiene.

- Reusita negocierilor cu privire la retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana presupune accelerarea discutiilor, cu numai 13 luni inaintea datei oficiale a Brexit-ului, a subliniat miercuri negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP si Reuters. ''Daca vrem ca aceste…

- Fostul selectioner al României, cunoscut drept un fan al Stelei, dar al echipei nou-înfiintata de Armata, a surprins pe toata lumea când a deplâns situatia lui Dinamo, club care n-a prins play-off-ul.

- Consiliul de Securitate "continua sa lucreze asupra paragrafelor" unui proiect de rezolutie impunand o incetare a focului in Siria si "este foarte aproape de adoptarea sa", a declarat vineri presedintele in exercitiu al acestuia, ambasadorul Kuweitului, Mansour Al-Otaibi, citat de AFP. "Suntem aproape…

- Fortele slovene au esuat la un test de pregatire de lupta al NATO, din care fac parte incepand cu 2004, un rezultat calificat miercuri drept "previzibil" de armata, dupa ani de taieri bugetare, scrie AFP.

- Armata germana nu dispune de suficiente tancuri si avioane pentru a fi capabila sa-si indeplineasca obligatiile fata de NATO, scrie publicatia germana Welt, citand un document secret al Ministerului Apararii din Germania.

- Chemat de urgenta in tara la cererea premierului Viorica Dancila, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie aceasta privind situatia de la DNA. Ministrul a fost chemat pentru a lua masuri privind conducerea institutiei.

- Cele mai mari sase agentii de inteligenta din Statele Unite le recomanda americanilor sa evite folosirea unor dispozitive comercializate de producatorii chinezii. Modelele cu probleme ar fi, potrivit șefilor acestor agenții, ZTE si Huawei. In cadrul unei intalnirii a Comisiei de Informatii din Senatul…

- Voleibalistii de la SCM-U Craiova s-au impus astazi, cu scorul de 3-0 (25-17, 25-12, 25-21), in meciul din deplasare cu nou-promovata UV Timisoara, din cadrul etapei a 20-a din Divizia A1. Runda urmatoare, elevii lui Dan Pascu vor juca pe ...

- Sindicatele din sanatate si ministrul sanatatii, Sorina Pintea, reiau astazi negocierile salariale in Comisia pentru dialog social. La discutiile de ieri au fost facuti pasi inainte in privinta unor probleme de salarizare in sistemul medical, intre care reglementarea garzilor, angajarile ...

- Rebelii din Armata de Eliberare Nationala (ELN) si-au reluat sambata atacurile, in urma suspendarii negocierilor cu guvernul columbian, relateaza DPA. Armata columbiana a anuntat ca ELN a aruncat in aer un pod in departamentul Cesar, din nord, si a atacat un camion, folosind un dispozitiv exploziv.…

- Armata israeliana a bombardat masiv sambata sistemele antiaeriene din Siria dupa ce un avion militar israelian a fost doborat in timpul unui raid precedent, anunta armata israeliana, precizand ca este vorba de "cel mai semnificativ atac" antisirian din ultimele decenii.

- Precizari ale ministrului Mihai Fifor despre salariile din MApN Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a facut astazi precizari, într-o declaratie de presa, despre salariile personalului civil si militar din armata. Potrivit informatiilor prezentate, venitul net al salariatilor…

- Chiar daca apriga disputa pentru intrarea in play-off, cu cinci candidate pe trei locuri, cel mai asteptat meci al etapei din acest week-end este in Capitala, fiindca se intalnesc in meci direct cele doua candidate la titlu: FCSB si CFR Cluj. Este adevarat, nici un rezultat nu transeaza lupta pentru…

- Moscova și regiunile de langa capitala Rusiei au consemnat ninsori record in weekend, autoritațile solicitand ajutorul armatei, scrie Moscow Times. O persoana a murit și cel puțin cinci au fost ranite de "furtuna secolului", scrie hotnews.ro.

- In contextul declarațiilor facute saptamana aceasta in China de catre Premierul britanic Theresa May, potrivit careia libertatea de mișcare a cetațenilor europeni va fi restricționata odata cu martie 2019 - data oficiala a Brexit, europarlamentarul Claudia Țapardel a trimis astazi catre Guvernul…

- Telenovelele din perioadele de transferuri par sa fie la ordinea zilei la Dinamo și in aceasta iarna. Dupa ce joi aparuse zvonul ca Dinamo l-a refuzat inca o data pe Antun Palici, cele doua parți vor relua tratativele astazi, transferul avand șanse mari de reușita. ...

- Armata SUA a efectuat, miercuri, în Hawaii, un test al sistemului de aparare antiracheta Aegis Ashore, însa acesta a fost nereusit, a afirmat un oficial militar american sub protectia anonimatului, relateaza CNN.

- Presedintele Columbiei, Juan Manuel Santos, a suspendat luni negocierile de pace cu gruparea marxista ELN (Armata de Eliberare Nationala), dupa o serie de atentate cu bombe in care au fost ucisi sapte politisti, informeaza Reuters. Tratativele cu rebelii ELN pentru incheierea unui conflict…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a postat pe Facebook mai multe documente medicale despre care sustine ca pot proba traficul de organe pe care l-a sesizat in 2005 Iulian Iacob. Brasoveanul s-a autodenuntat atunci, anuntand ca si-a vandut un rinichi pentru suma de 7.500, operatia fiind efectuata de…

- Negocierile de pace privind Siria au fost reluate joi, pentru doua zile, la Viena, sub egida ONU, intr-un context de revenire a violentelor pe teren, fapt ce face ipotetica speranta unor progrese semnificative dupa doi ani de impas, transmite AFP. Ca si in cazul precedentelor runde de…

- Divizionara A de handbal feminin a Bacaului, Știința iși face azi debutul intern in 2018. Invinsa in prima etapa a returului la Iași, gruparea bacauana spera sa ia toate punctele in jocul programat in aceasta dupa-amiaza, de la ora 14.00, in Sala Sporturilor, contra antepenultimei clasate, Danubius…

- Un barbat de 43 de ani, din Galati, a fost retinut si s-a ales cu dosar penal, dupa ce a luat in spatiu, in mod fictiv, intr-o casa cu doua camere, aproape 1.500 de cetateni moldoveni. Barbatul, care detine o casa cu doua camere in municipiul Galati, ar fi facut, in nenumarate randuri, declaratii necorespunzatoare…

- Vacanta a luat sfarsit pentru tinerii rugbisti de la CS Cleopatra Mamaia. Acestia s-au reunit, ieri, la stadionul „Constructorul-Cleopatra“ din Complexul Sportiv „Badea Cartan“, in prezenta corpului tehnic si administrativ, care a stabilit programul de pregatire pe care il vor executa in urmatoarele…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a fost gasit fara viața, joi seara, in mașina sa, parcata intr-un garaj din cartierul Micro 3. Descoperirea a fost facuta de rudele sale. Rudele l-au sunat pe telefonul mobil și s-au alertat dupa ce acesta nici nu venea acasa și nici nu raspundea la telefon. Cand au…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a transmis mulțumiri omologului sau italian, Angelino Alfano, fiindca acorda un sprijin real Romaniei ca sa intre in Schengen. Acesta considera ca se va lua o decizie corecta in acest sens. Meleșcanu a spus ca a discutat cu italianul, la intalnirea de miercuri,…

- Cel puțin șapte persoane au murit in urma unui accident aviatic in Columbia, marți. Cel putin sapte oameni au murit si trei sunt dati disparuti in urma prabusirii, marti, a unui elicopter militar, intr-o zona rurala din nord-vestul Columbiei. „Din nefericire, sapte dintre cei aflati la bordul aparatului…

- "Din nefericire, sapte dintre cei aflati la bordul aparatului au decedat si continuam operatiunile de cautare in cazul altor trei", a indicat armata. Sursa mentionata nu a precizat cauzele prabusirii elicopterului. Aparatul, un MI-17 de fabricatie rusa, s-a prabusit in timp ce…

- Cel putin sapte oameni au murit si trei sunt dati disparuti in urma prabusirii, marti, a unui elicopter militar, intr-o zona rurala din nord-vestul Columbiei, a anuntat armata, intr-un comunicat citat de AFP. "Din nefericire, sapte dintre cei aflati la bordul aparatului au decedat si continuam operatiunile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca liberalii vor cere, in cadrul consultarilor de la Cotroceni, convocarea alegerilor anticipate, afirmand ca, daca i se va cere, PNL nu va refuza sa isi asume raspunderea de a forma o majoritate parlamentara care sa sprijine un guvern ”fara PSD”.

- Guvernul columbian s-a declarat luni dispus la un nou acord de incetare a focului cu ELN, ultima gherila activa din tara, in timp ce negocierile de pace par de mai multe zile a fi in pericol, relateaza AFP. Daca Armata de Eliberare Nationala (ELN) accepta sa raspunda favorabil apelului…

- Pentru prima oara dupa mai bine de doi ani, regimurile din nordul și sudul Coreei au reluat dialogul la nivel inalt. Un prim rezultat al acestor discuții este ca sportivii nord-coreeni vor participa la Jocurile Olimpice de Iarna.

- Barcelona reușit al doilea tranfer in aceasta perioada de mercato. Gruparea de pe Camp Nou a anunțat despre transferul fundașului columbian Yerri Mina. Pentru fotbalistul lui Palmeiras, catalanii vor plati 12,3 milioane de euro.

- Forțele guvernamentale siriene au ucis cel puțin 85 de civili in atacuri aeriene asupra enclavei Ghouta, ultima reduta a rebelilor. Turcia le-a cerut Rusiei și Iranului sa faca presiuni asupra regimului Assad, pentru a pune capat ofensivei impotriva opoziției.

- Mai multe atacuri atribuite gherilei ELN au impins guvernul de la Bogota sa suspende negocierile de pace cu rebelii, punand in pericol armistitiul care a oprit cei peste 50 de ani de confruntare armata in Columbia, transmite AFP. Miercuri dimineata, intr-o alocutiune televizata, presedintele columbian,…

- Gherila Armatei de Eliberare Nationala din Columbia (ELN), care respecta de la 1 octombrie 2017 un armistitiu convenit cu guvernul de la Bogota, a anuntat ca ea considera ca incetarea focului ia sfarsit la miezul noptii de marti spre miercuri, declarandu-se totodata dispusa sa discute in continuare,…

- Ionel Danciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a clarificat problema jucatorilor pe care Vasile Miriuța ii dorește in aceasta iarna și a explicat in ce stadiu sunt negocierile cu aceștia. "Din ce am ințeles negocierile cu Palici sunt in stand-by. Așteptam duminica sa vina in București și sa discute…

- În atacul asupra bazei aeriene rusești Hmeymim din Siria, care a avut loc la 31 decembrie, au fost folosite mortiere automate 2B9 Vasilek (Cornflower), calibru 82 mm, de conceptie sovietica, scrie publicatia Vestnik Mordovii, citând experți militari scrie paginaderusia.ro 2B9…

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana de discutii, iar intalnirea a fost stabilita pentru 9 ianuarie, intr-o localitatea de la frontiera celor doua țari, acolo unde a fost semnat și armistițiul dupa razboiul din 1950-1953.

- Pontul Zilei vine astazi din Premier League, mai exact de la duelul dintre West Bromwich și Arsenal, meci ce va avea loc de la ora 18:30 și care conteaza pentru runda cu numarul 2. Chiar daca tunarii sunt favoriți la prima vedere, partida se anunța a fi una mult mai echilibrata și ne poate oferi un…

- Doua lesbiene din New York și copiii lor, morți in casa. Doua femei și doi copii au fost gasiți morți in casa lor din New York, in a doua zi de Craciun, pe 26 decembrie. Astfel,o femeie de 36 de ani, alaturi de copiii sai de 5 ani (fetița) și 11 ani (baiat), dar și partenera sa lesbiana, in varsta…

- Peste 100 de aparatori ai drepturilor omului si lideri comunitari au fost asasinati in 2017 in Columbia, dupa semnarea unui acord de pace istoric cu gherila FARC (Fortele Armate Revolutionare din Columbia) in noiembrie 2016, a indicat miercuri ONU, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Potrivit unui…

- O noua runda de negocieri de pace intre regimul de la Damasc si rebelii sirieni s-a deschis joi la Astana, capitala Kazahstanului, vizand sa contribuie la reglementarea conflictului cu progrese concrete, in contextul in care procesul politic de la Geneva se afla in blocaj, transmite AFP, scrie agerpres.ro. …

- Lia Bugnar, cunoscuta actrita si regizor de teatru, a povestit intr-o postare pe contul personal de Facebook clipele prin care a trecut in noaptea de 21 decembrie 1989, in Piata Universitatii.

- Salariile brute ale angajatilor Combinatului ArcelorMittal Galati vor creste cu 20%, pentru protejarea salariilor nete, in timp ce negocierile privind contractul colectiv de munca anul viitor continua, transmite compania.“ArcelorMittal Galati va creste cu 20% salariile brute pentru a proteja…