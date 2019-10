Quentin Tarantino nu va cenzura Once Upon a Time la Hollywood pentru China

Stiri pe aceeasi tema

- „Once Upon a Time in... Hollywood”, al noualea lungmetraj al lui Quentin Tarantino, va fi lansat pe marile ecrane din China la finalul lui octombrie, dupa trei lui de la premiera nord-americana.

- „A fost odata la... Hollywood/ Once Upon a Time in... Hollywood”, cel de-al noualea lungmetraj regizat de Quentin Tarantino, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, cu incasari de putin peste 900.000 de lei, potrivit news.ro.Filmul, cu Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot…

- Quentin Tarantino inca se mai gandeste care va fi cel de-al zecelea film al sau, posibil ultimul, regizorul american osciland intre mai multe variante, printre care ''Star Trek' si a treia parte din ''Kill Bill'', relateaza joi DPA. La sosirea in Berlin, pentru promovarea…

- Shannon Lee, fiica maestrului de arte martiale Bruce Lee, l-a criticat pe regizorul Quentin Tarantino pentru portretul facut tatalui ei il filmul "Once Upon a Time... in Hollywood", relateaza EFE.

- Shannon Lee, fiica lui Bruce Lee, l-a criticat pe Quentin Tarantino, pentru modul in care l-a portretizat pe tatal ei in filmul Once Upon a Time in Hollywood. „Bruce Lee seamana cu un imbecil arogant, plin de aere, nu cu un om care a luptat de trei ori mai mult decat altii pentru a obtine... Read More…

- Actorii Brad Pitt si Leonardo DiCaprio au vorbit pentru The Times despre impactul pe care l-au avut, dupa parerea lor, crimele comise de "familia" Manson, relatate in noul lor film "Once Upon a Time in Hollywood", in regia lui Quentin Tarantino, si scandalui Weinstein.

- Leonardo DiCaprio, Brad Pitt si Margot Robbie vor aduce o parte din stralucirea Epocii de Aur de la Hollywood pe covorul rosu la Londra, la premiera de marti a filmului 'Once Upon a Time ... in Hollywood', cel mai recent lungmetraj semnat de Quentin Tarantino, informeaza Press Association.

- Actorii Leonardo DiCaprio (44 de ani) si Brad Pitt (55 de ani) au facut dezvaluiri din culisele filmului „Once Upon a Time in Hollywood/A fost odata la Hollywood“ si l-au laudat pe regizorul peliculei, Quentin Tarantino (56 de ani), printre altele, pentru autenticitatea de care da dovada.