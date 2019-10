Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista roman care sa nu iubeasca papanasii, insa astazi iti propunem sa descoperi reteta traditionala de papanasi, intrucat o gospodina din Bucovina a dezvaluit secretul pregatirii lor.

- Regizorul Quentin Tarantino, caștigator a doua premii Oscar pentru scenariile filmelor "Pulp Fiction" si "Django Unchained", a dezvaluit ca scrie un roman despre un veteran din Al Doilea Razboi Mondial care devine un cinefil, potrivit nme.com, anunța MEDIAFAX.Citește și: ULTIMA ORA Viorica…

- Regizorul american Quentin Tarantino scrie o carte despre un fost militar din Al Doilea Razboi Mondial (1939-1945), care s-a saturat de superficialitatea filmelor, mai ales de cele produse la Hollywood, pana cand descopera cinematografia straina, relateaza marti EFE. Regizorul celor doua…

- „A fost odata la... Hollywood/ Once Upon a Time in... Hollywood”, regizat de Quentin Tarantino, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, potrivit news.ro.In al doilea sfarsit de saptamana de la debut, filmul cu Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino si Margot Robbie…

- In varsta de 56 de ani, Tarantino s-a casatorit cu Daniella, in varsta de 35 de ani, in luna noiembrie a anului trecut, intr-o ceremonie intima care a avut loc la Los Angeles. Anul acesta, la Festivalul de la Cannes, unde s-a aflat pentru a-si prezenta cel mai recent film - „Once Upon a Time in...…

- Cineastul american Quentin Tarantino si sotia lui, Daniella, asteapta primul copil, informeaza People, potrivit news.roCei doi au transmis ca sunt „foarte incantati sa anunte ca asteapta un copil”. In varsta de 56 de ani, Tarantino s-a casatorit cu Daniella, in varsta de 35 de ani,…

- Shannon Lee, fiica lui Bruce Lee, l-a criticat pe Quentin Tarantino, pentru modul in care l-a portretizat pe tatal ei in filmul Once Upon a Time in Hollywood. „Bruce Lee seamana cu un imbecil arogant, plin de aere, nu cu un om care a luptat de trei ori mai mult decat altii pentru a obtine... Read More…