Qualcomm este dispusa sa dea 44 miliarde dolari pentru achizitionarea producatorului olandez de procesoare NXP

Stiri pe aceeasi tema

- Traderul de materii prime aflat in impas Noble Group a avertizat ca ar putea inregistra o pierdere neta de pana la 5 miliarde de dolari pe 2017, in conditiile in care acesta si-a crescut sperantele de supravietuire dupa ce si-a asigurat finansare de pana la 700 milioane de dolari, relateaza Financial…

- Managerii de fonduri de hedging sunt obligati sa ofere comisioane mai mici si conditii mai bune pentru a castiga business nou in pofida performantelor imbunatatite si unei redresari modeste a influxurilor in 2017, scrie Financial Times. Investitorii au plasat 9,8 miliarde de dolari in fonduri…

- Investitorii in companiile globale au beneficiat in 2017 de dividende record in valoare de 1.300 miliarde de dolari, cu 7,7% mai mult decat in 2016, in urma redresarii increderii oamenilor de afaceri dupa incertitudinile politice din 2016.

- Guvernul irakian a primit fonduri in valoare de 30 de miliarde de dolari sub forma unor donatii din partea mai multor state, pentru investitii si dezvoltare in vederea reconstruirii Irakului, a anuntat miercuri ministrul kuweitian de Externe, seicul Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah,

- Turcia va aloca cinci miliarde de dolari pentru reconstructia Irakului, devastat de trei ani de razboi impotriva gruparii Stat Islamic (SI), a anuntat miercuri ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, informeaza AFP. Acest ajutor va lua forma unor imprumuturi si investitii, a precizat…

- Irakul are nevoie de 88.2 miliarde de dolari pentru a se reconstrui. Irak are nevoie de 88 de miliarde de dolari pentru a se reconstrui, dupa mai mulți ani de razboi impotriva Statului Islamic, a spus Ministrul Planifircarii Salman al-Jumaili, luni, la o conferința internaționala

- 12 institutii financiare vor furniza un credit record de 100 de miliarde de dolari companiei americane Broadcom. Acestea sunt: BofA Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, Mizuho, MUFG, SMBC, Wells Fargo, Scotiabank, BMO Capital Markets, RBC Capital Markets si Morgan Stanley.

- Sectorul companiilor de tehnologie ”nu va mai fi niciodata la fel” din cauza reformei fiscale aprobata in SUA la finele anului trecut la presiunile președintelui Donald Trump, deși pe termen scurt giganții din domeniu beneficiaza de reduceri de taxe pentru repatrierea fondurilor ținute in alte țari,…

- Dupa ce bursa din New York a inchis din nou in scadere joi, cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut, in total, 93 de miliarde de dolari. 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard fiecare, scrie Bloomberg. Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a pierdut 5,3 miliarde de…

- Producatorul de semiconductori Broadcom și-a imbunatațit oferta de preluare a rivalei Qualcomm, aceasta ajungand acum la 121 de miliarde de dolari, scrie Reuters . Daca tranzacția va fi acceptata, aceasta ar fi cea mai mare din domeniul tehnologiei și ar crea un adevarat colos in domeniul microcipurilor.…

- Cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut, luni, 114 miliarde dolari, in urma prabusirii principalilor indici bursieri de pe Wall Street, dupa ce optimismul fata de reducerea impozitelor, care a alimentat castigurile din ianuarie, a dat nastere la ingrijorari legate de inflatie. Warren Buffett,…

- Broadcom a lansat inca o oferta pentru preluarea producatorului de chip-uri Qualcomm, punand pe masa 146 de miliarde de dolari, suma in care sunt incluse si datoriile companiei, potrivit Financial Times. In cadrul ofertei „finale” a Broadcom, actionarii Qualcomm vor primi 82 de dolari per…

- ​Broadcom a facut in noiembrie o oferta de preluare in valoare de 103 miliarde dolari pentru Qualcomm, ceea ce inseamna nu doar un record pentru piata procesoarelor, ci si pentru intregul domeniu IT. Qualcomm a respins oferta o saptamana mai tarziu, iar acum Broadcom a adaugat aproape 20 miliarde dolari.…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de cipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie, transmite presa internaționala,…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de cipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie, transmite presa internaționala,…

- Ochelarii de soare s-au transformat, de-a lungul timpului, in mai mult decat un accesoriu la moda, devenind indispensabili oricarei persoane care vrea sa isi protejeze vederea de razele nocive ale soarelui. Industria ochelarilor de soare a cunoscut o crestere exploziva, ajungand sa valoreze aproximativ…

- Gigantul american Amazon a realizat un profit de aproape 2 miliarde de dolari pe ultimele trei luni din 2017, cel mai mare din istoria sa, dupa vanzari masive de sarbatori, atat online, cat și prin lanțul de magazine Whole Foods, pe care Amazon l-a achiziționat anul trecut cu 13,7 miliarde de dolari,…

- Apple a raportat un profit trimestrial record, chiar daca a vandut mai putine terminale iPhone. In ultimele trei luni ale anului trecut, o perioada cruciala pentru ca include sarbatorile de sfarsit de an, Apple a realizat un profit net record de 20,1 miliarde de dolari, depasindu-si precedentul…

- In ultimele trei luni ale anului trecut, o perioada cruciala pentru ca include sarbatorile de sfarsit de an, Apple a realizat un profit net record de 20,1 miliarde de dolari, depasindu-si precedentul profit trimestrial record de 18,4 miliarde de dolari stabilit in ultimul trimestru din 2015.…

- Profitul consemnat de Facebook in ultimul trimestru din 2017 a crescut cu 20% comparativ cu perioada similara din 2016, ajungand la 4,26 miliarde de dolari. Totodata, veniturile au crescut cu 47%, la 13 miliarde de dolari. Compania a incheiat anul cu 25.105 de angajati si 1,4 miliarde de utilizatori…

- Samsung Electronics a depasit in premiera Intel, devenind cel mai mare producator mondial de procesoare, grupul american detinand pozitia numarul unu din 1992, scrie Bloomberg. Samsung a raportat vanzari de 69 miliarde dolari din chip-uri, iar Intel a avut 63 miliarde dolari.

- Ambasadorul Republicii Coreea la Bucuresti, Kim Eun Joong, a declarat, miercuri, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca bugetul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie) se ridica la aproximativ 13 miliarde de dolari, aceasta editie urmand sa aduca in prim-plan tehnologii de ultima…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a recuperat deja peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) de la persoanele arestate pentru coruptie. In 4 noiembrie, printul mostenitor Mohammad...

- Creatorul Tesla, Elon Musk, va primi cel mai mare pachet salarial din lume, acesta ajungând la suma de 50 de miliarde de dolari, daca va reusi sa îsi atinga tintele de profit si de crestere a valorilor actiunilor, relateaza Financial Times, scrie Ziarul

- Creatorul Tesla, Elon Musk, va primi cel mai mare pachet salarial din lume, acesta ajungand la suma de 50 de miliarde de dolari, daca va reusi sa isi atinga tintele de profit si de crestere a valorilor actiunilor, relateaza Financial Times, scrie Ziarul Financiar.

- Creatorul Tesla, Elon Musk va primi cel mai mare pachet salarial, acesta ajungand la suma de 50 de miliarde de dolari, daca va reusi sa isi atinga tintele de profit si de crestere a valorilor actiunilor, relateaza Financial Times. Musk trebuie sa creasca valoarea companiei de la 59 de miliarde…

- Uniunea Europeana ar putea amenda gigantul Qualcomm cu pana la 2 miliarde dolari pentru practici anti-concurentiale.Potrivit informatiilor aparute in publicatia Financial Times, relatiile comerciale dintre Apple si producatorul de chip-uri Qualcomm se desfasoara in umbra unei

- Consumul de energie traditionala si cel de energie regenerabila vor ajunge la egalitate in Europa, cu douazeci de ani inaintea SUA, se arata intr-un studiu realizat de EY. Potrivit acestuia in Romania se asteapta o clarificare a sistemului de integrare a capacitatilor de productie „personale”.

- Strategia producatorului de iPhone-uri pentru urmatorii ani se axeaza in mare parte pe investitii derulate pe teritoriul SUA. Plata unor impozite pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate, derularea unor campanii masive de angajari si multe alte investitii au fost anuntate de catre…

- Banca Centrala a Ucrainei a anunțat ca o investigație realizata de celebra companie Kroll la PrivatBank arata ca ar fi avut loc o frauda „pe scara larga" timp de cel puțin 10 ani, scrie mold-street.com.

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg.Citește și: ASALTUL final al taberei Liviu…

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York. In urma declinului actiunilor Facebook, averea lui Zuckerberg…

- Forbes estimeaza averea neta a lui Bezos la 104,4 miliarde de dolari. Cea mai mare parte a sumei provine din cele 78,9 milioane de actiuni pe care le detine la Amazon, a caror valoare a crescut luni cu 1,4-, crescandu-i averea neta cu 1,4 miliarde de dolari. Valoarea actiunilor Amazon a crescut cu aproape…

- Inalta Curte de Justitie de la Londra a inghetat activele detinute la nivel mondial de catre oligarhii ucraineni Igor Kolomoiski si Ghenadi Bogoliubov. Este vorba despre cel putin doua miliarde si jumatate de dolari, suma care ar recupera capitalul extras in 2014 de la PrivatBank, cea mai mare banca…

- XRP, o criptomoneda creata pentru tranzactii internationale, a inregistrat o crestere record in aceasta iarna. La mijlocul lunii decembrie, valoarea ei era de 0,25 de dolari, iar miercuri a atins valoarea de 3,16 dolari, potrivit Coinmarketcap. Astfel, XRP a devenit criptomoneda cu a doua cea mai mare…

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare...

- Volumul investitiilor in sectorul IT din Europa a scazut la 35 de miliarde de dolari in 2017, in comparatie cu tranzactiile americane care depasesc 200 miliarde de dolari in 2016-2017, potrivit datelor colectate de Bloomberg. Cel mai mare acord european privind tehnologia, din acest an,…

- Cine este Masayoshi Son, fondatorul grupului SoftBank, care a creat cel mai mare fond de investitii din hi-tech, care gestioneaza 93 de miliarde de dolari. Masayoshi Son, fondatorul SoftBank Group Corp, a strâns 93 de miliarde de dolari pentru a înfiinta cel mai mare fond…

- Acordul privind S-400, in valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari, a provocat ingrijorare in Occident deoarece Turcia este membru al NATO si sistemul nu poate fi integrat in arhitectura militara a Aliantei atlantice. Nu au fost disponibile alte detalii despre acord si nici oficiali…

- La nivel mondial, fuziunile si achizitiile au depasit valoarea de 3.000 miliarde de dolari pentru al patrulea an consecutiv in 2017, iar bancherii se asteapta ca activitatea din sector sa accelereze in 2018, relateaza Financial Times. Ultima luna a acestui an a fost marcata de trei tranzactii…

- La nivel mondial, bursele au atras in acest an cel mai mare numar de listari de la criza financiara incoace, o redresare a activitatii din acest domeniu in SUA si numarul record de tranzactii realizate de chinezi infirmand temerile ca firmele nu mai sunt la fel de atras de astfel de operatiuni,…

- Cei mai instariti oameni din lume au devenit cu aproximativ 1.000 de miliarde de dolari mai bogati in 2017, de peste patru ori mai mult fata de castigul din 2016, pe fondul cresterii record a pietei bursiere, care a compensat turbulentele economice si politice, conform indicelui Bloomberg Billionaires,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca va taia ajutoarele financiare pentru tarile care aproba in Adunarea Generala ONU o rezolutie impotriva recunoasterii Ierusalimului drept capitala a Israelului.

- Compania chineza CEFC si grupul financiar ceh-slovac Penta Investments au depus o oferta comuna pentru a prelua Central European Media Enterprises, proprietarul Pro TV, de la gigantul media american Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, au declarat, pentru Reuters, surse…

- Grupul chinez CEFC si grupul financiar Penta au facut o oferta comuna pentru a cumpara, cu aproximativ 2 miliarde de dolari, intreprinderile media ale Central European Media Enterprises (CME), proprietarul Pro TV, de la Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, scrie Reuters.

- Grupul chinez CEFC si grupul financiar Penta au facut o oferta comuna pentru a cumpara, cu aproximativ 2 miliarde de dolari, intreprinderile media ale Central European Media Enterprises (CME), proprietarul Pro TV, de la Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, scrie Reuters.

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au avansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, in timp ce fondul PPF s-a retras din cursa, au declarat surse citate de Reuters.Central European Media Enterprises face…

- Grupul international Green Oil & Lubes SRL, infiintat de omul de afaceri indian Mazarali Kamumiya Saiyed, va construi o fabrica de reciclare a uleiurilor minerale uzate, la Oltenita, printr-o investitie totala care se ridica la 56 de milioane de dolari.

- Pregatirile pentru exploatarea gigant de gaze naturale din Marea Neagra intra pe ultima suta de metri. In asteptarea deciziei de investitie care ar urma sa vina anul viitor, Exxon Mobil lanseaza o licitatie mamut, de 1,285 miliarde de dolari fara TVA (1,5 miliarde de dolari cu TVA), pentru proiectarea…

- Holdingul american Meredith Corp. intentioneaza sa preia grupul de presa TIme Inc pentru 1,86 miliarde de dolari, au anuntat surse ale companiei. Tine Inc editeaza revistele Time, People, Life. Potrivit pres...