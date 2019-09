Qbis lanseaza WebDo - o platforma web cu servicii digitale integrate pentru antreprenori si IMM

Investitie 4 milioane lei, din care peste 60% bani europeni



Qbis (Q-bis Consult SRL), companie locala infiintata de trei antreprenori in urma cu peste 15 ani, a lansat o platforma web cu servicii digitale de marketing integrate, dedicata antreprenorilor si IMM.



Dezvoltarea WebDo s-a realizat in 20 luni de catre o echipa de specialisti IT din Romania, iar investitia necesara a fost de 4 milioane de lei, din care 2.5 milioane de lei au provenit din fonduri europene din Programul Operational Competitivitate 2014-2020.



WebDo ofera clientilor sai o solutie integrata pentru…