Qatarul zguduie cartelul petrolului Emiratul se va retrage de la 1 ianuarie 2019 din Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol, a anuntat ministrul Energiei, Saad al-Kaabi, o decizie care vine chiar inaintea reuniunii de la Viena , unde 25 de tari membre OPEC si aliatii sai, inclusiv Rusia, discuta strategia din 2019 privind reducerea productiei de titei. Qatarul are printre […] Qatarul zguduie cartelul petrolului is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

